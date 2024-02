Лунин отыграл на ноль. Модрич вырвал победу для Реала в матче с Севильей

25 февраля состоялся матч 26-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Севилья». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу королевского клуба.

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин вышел в стартовом составе. На 52-й украинец оформил суперсейв после удара Исаака Ромеро с близкой дистанции.

Единственный гол на 81-й забил 38-летний хорват Лука Модрич, который начал поединок на скамейке запасных и вышел вместо Начо Фернандеса на 75-й.

Сейчас «Реал» продолжает лидировать в таблице чемпионата Испании. У подопечных Карло Анчелотти 65 очков после 26 туров. У ближайших преследователей «Барселоны» и «Жироны» по 57 и 56 пунктов соответственно. У Артема Довбика, Виктора Цыганкова и Ко на 1 сыгранный тур меньше.

25 февраля в Ла Лиге также были сыграны еще 3 матча 26-го тура. Поединки «Кадис» – «Севилья» (2:2) и «Лас-Пальмас» – «Осасуна» (1:1) завершились вничью, «Бетис» обыграл «Атлетик» 3:1.

Ла Лига. 26-й тур. 25 февраля

Реал Мадрид – Севилья – 1:0

Гол: Модрич, 81

Кадис – Сельта – 2:2

Голы: Хуанми, 66, Мачис, 90+10 – Аспас, 11, Сведберг, 58

Бетис – Атлетик – 3:1

Голы: Авилья, 13, Бершиш, 38 (автогол), Джонни, 67 – Гурусета, 45+7

Удаление: Нико Уильямс, 40

Лас-Пальмас – Осасуна – 1:1

Голы: Родригес, 52 – Гарсия, 49

90'(+4') ⏱⚽️ FULL TIME!!! 👏👏👏 The three points stay at home!! 🥳



💚🤍 #RealBetisAthletic 3-1 🔴⚪#BetisDay pic.twitter.com/x4s22t3l99