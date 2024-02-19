Реал Мадрид

25.02.2024 22:00 - : -
Испания19 февраля 2024, 17:14 | Обновлено 19 февраля 2024, 17:15
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Реал – Севилья. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 25 февраля в 22:00 поединок 26-го тура испанской Ла Лиги
19 февраля 2024, 17:14 | Обновлено 19 февраля 2024, 17:15
92
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В воскресенье, 25 февраля, состоится матч 26-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Реал» и «Севилья».
Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Реал – Севилья. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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