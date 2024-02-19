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Чемпионат Испании
Реал Мадрид
25.02.2024 22:00 - : -
Севилья
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
19 февраля 2024, 17:14 | Обновлено 19 февраля 2024, 17:15
92
0

Реал – Севилья. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 25 февраля в 22:00 поединок 26-го тура испанской Ла Лиги

19 февраля 2024, 17:14 | Обновлено 19 февраля 2024, 17:15
92
0
Реал – Севилья. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В воскресенье, 25 февраля, состоится матч 26-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Реал» и «Севилья».

Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Реал – Севилья. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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