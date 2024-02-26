Реал – Севилья – 1:0. Суперсейв Лунина и джокер Модрич. Видео гола и обзор
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25 февраля состоялся матч 26-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Севилья». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу королевского клуба.
Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин вышел в стартовом составе. На 52-й украинец оформил суперсейв после удара Исаака Ромеро с близкой дистанции.
Единственный гол на 81-й забил 38-летний хорват Лука Модрич, который начал поединок на скамейке запасных и вышел вместо Начо Фернандеса на 75-й.
Ла Лига. 26-й тур. 25 февраля
Реал Мадрид – Севилья – 1:0
Гол: Модрич, 81
Видеобзор матча:
ГОЛ! 1:0 Модрич, 81 мин.
События матча
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