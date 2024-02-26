Реал – Севилья – 1:0. Суперсейв Лунина и джокер Модрич. Видео гола и обзор

25 февраля состоялся матч 26-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Севилья». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу королевского клуба.

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин вышел в стартовом составе. На 52-й украинец оформил суперсейв после удара Исаака Ромеро с близкой дистанции.

Единственный гол на 81-й забил 38-летний хорват Лука Модрич, который начал поединок на скамейке запасных и вышел вместо Начо Фернандеса на 75-й.

Ла Лига. 26-й тур. 25 февраля

Реал Мадрид – Севилья – 1:0

Гол: Модрич, 81

Видеобзор матча:

ГОЛ! 1:0 Модрич, 81 мин.