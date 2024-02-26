Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал – Севилья – 1:0. Суперсейв Лунина и джокер Модрич. Видео гола и обзор
Чемпионат Испании
Реал Мадрид
25.02.2024 22:00 – FT 1 : 0
Севилья
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
26 февраля 2024, 00:20 | Обновлено 26 февраля 2024, 00:34
1096
0

Реал – Севилья – 1:0. Суперсейв Лунина и джокер Модрич. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча 26-го тура Ла Лиги

26 февраля 2024, 00:20 | Обновлено 26 февраля 2024, 00:34
1096
0
Реал – Севилья – 1:0. Суперсейв Лунина и джокер Модрич. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

25 февраля состоялся матч 26-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Севилья». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу королевского клуба.

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин вышел в стартовом составе. На 52-й украинец оформил суперсейв после удара Исаака Ромеро с близкой дистанции.

Единственный гол на 81-й забил 38-летний хорват Лука Модрич, который начал поединок на скамейке запасных и вышел вместо Начо Фернандеса на 75-й.

Ла Лига. 26-й тур. 25 февраля

Реал Мадрид – Севилья – 1:0

Гол: Модрич, 81

Видеобзор матча:

ГОЛ! 1:0 Модрич, 81 мин.

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Лука Модрич (Реал Мадрид).
По теме:
Жирона – Райо Вальекано. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
ВИДЕО. Эмоциональная реакция Анчелотти после завершения матча с Севильей
ФОТО. В Реале оригинально отреагировали на очередной сухой матч Лунина
видео голов и обзор Лука Модрич Реал Мадрид Севилья Реал - Севилья Андрей Лунин Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн матч УПЛ Металлист 1925 – Динамо
Футбол | 25 февраля 2024, 10:18 4
Где смотреть онлайн матч УПЛ Металлист 1925 – Динамо
Где смотреть онлайн матч УПЛ Металлист 1925 – Динамо

Поединок пройдет 25 февраля в 15:30 в Киеве

Трубин попал в стартовый состав Бенфики на матч чемпионата Португалии
Футбол | 25 февраля 2024, 19:22 7
Трубин попал в стартовый состав Бенфики на матч чемпионата Португалии
Трубин попал в стартовый состав Бенфики на матч чемпионата Португалии

25 февраля орлы сыграют против Портимоненсе в 23-м туре

Динамо «в гостях» на стадионе имени Лобановского обыграло Металлист 1925
Футбол | 25.02.2024, 17:27
Динамо «в гостях» на стадионе имени Лобановского обыграло Металлист 1925
Динамо «в гостях» на стадионе имени Лобановского обыграло Металлист 1925
ФОТО. Лицо Мудрика после финала, в котором он позволил забить ван Дейку
Футбол | 25.02.2024, 20:25
ФОТО. Лицо Мудрика после финала, в котором он позволил забить ван Дейку
ФОТО. Лицо Мудрика после финала, в котором он позволил забить ван Дейку
«Они должны почувствовать боль». Почеттино жестко высказался о Мудрике и Ко
Футбол | 26.02.2024, 00:13
«Они должны почувствовать боль». Почеттино жестко высказался о Мудрике и Ко
«Они должны почувствовать боль». Почеттино жестко высказался о Мудрике и Ко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Италия сохранила все 7 команд. Кто получит бонусные места в Лиге чемпионов?
Италия сохранила все 7 команд. Кто получит бонусные места в Лиге чемпионов?
24.02.2024, 06:30 6
Футбол
ФОТО. Пятая точка на все 100. Марина Мороз опубликовала пикантный пост
ФОТО. Пятая точка на все 100. Марина Мороз опубликовала пикантный пост
25.02.2024, 08:46 3
MMA
В Челси состоялся разговор о Мудрике. Стало известно, что его ждет летом
В Челси состоялся разговор о Мудрике. Стало известно, что его ждет летом
24.02.2024, 11:14 12
Футбол
Камбек в финале. Стала известна победительница престижного турнира в Дубае
Камбек в финале. Стала известна победительница престижного турнира в Дубае
24.02.2024, 19:31 5
Теннис
Ястремская, Цуренко и Костюк узнали соперниц на турнире в США
Ястремская, Цуренко и Костюк узнали соперниц на турнире в США
24.02.2024, 11:36
Теннис
Хаби Алонсо готов отказаться от Ливерпуля и Баварии ради другого клуба
Хаби Алонсо готов отказаться от Ливерпуля и Баварии ради другого клуба
24.02.2024, 22:28 5
Футбол
Попадет ли Шахтер в группу ЛЧ? Обновлен проектный посев еврокубков 2024/25
Попадет ли Шахтер в группу ЛЧ? Обновлен проектный посев еврокубков 2024/25
24.02.2024, 06:50 164
Футбол
Звездный американский боксер рассказал, сколько заработал в 25 лет
Звездный американский боксер рассказал, сколько заработал в 25 лет
24.02.2024, 14:31
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем