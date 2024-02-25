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Испания
25 февраля 2024, 23:30 | Обновлено 25 февраля 2024, 23:46
835
0

ВИДЕО. Как он среагировал? Лунин сделал сумасшедший сейв за Реал в Испании

25 февраля проходит матч 26-го тура между королевским клубом и «Севильей»

25 февраля 2024, 23:30 | Обновлено 25 февраля 2024, 23:46
835
0
ВИДЕО. Как он среагировал? Лунин сделал сумасшедший сейв за Реал в Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

25 февраля проходит матч 26-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Севилья».

Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин в очередной раз выиграл конкуренцию у Кепы Аррисабалаги и вышел на поле с первых минут.

На 52-й гости создали первый опасный момент у ворот «сливочных». Исаак Ромеро пробил с близкой дистанции после прострела с левого фланга, однако Лунин невероятным образом сумел отбить удар.

На 70-й минуте счет в матче 0:0. На 10-й Лукас Васкес поразил ворота гостей, однако гол был отменен из-за офсайда.

ВИДЕО. Как он среагировал? Лунин сделал сумасшедший сейв за Реал в Испании

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Источник Sport.ua
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