ВИДЕО. Как он среагировал? Лунин сделал сумасшедший сейв за Реал в Испании

25 февраля проходит матч 26-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Севилья».

Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин в очередной раз выиграл конкуренцию у Кепы Аррисабалаги и вышел на поле с первых минут.

На 52-й гости создали первый опасный момент у ворот «сливочных». Исаак Ромеро пробил с близкой дистанции после прострела с левого фланга, однако Лунин невероятным образом сумел отбить удар.

На 70-й минуте счет в матче 0:0. На 10-й Лукас Васкес поразил ворота гостей, однако гол был отменен из-за офсайда.

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