ВИДЕО. Как он среагировал? Лунин сделал сумасшедший сейв за Реал в Испании
25 февраля проходит матч 26-го тура между королевским клубом и «Севильей»
25 февраля проходит матч 26-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Севилья».
Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин в очередной раз выиграл конкуренцию у Кепы Аррисабалаги и вышел на поле с первых минут.
На 52-й гости создали первый опасный момент у ворот «сливочных». Исаак Ромеро пробил с близкой дистанции после прострела с левого фланга, однако Лунин невероятным образом сумел отбить удар.
На 70-й минуте счет в матче 0:0. На 10-й Лукас Васкес поразил ворота гостей, однако гол был отменен из-за офсайда.
ВИДЕО. Как он среагировал? Лунин сделал сумасшедший сейв за Реал в Испании
🚫 ¡@AndreyLunin13 siempre tiene la última palabra!@LaLiga | #LaLigaHighlights pic.twitter.com/LSWKEPByY7— Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 25, 2024
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