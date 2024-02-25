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  4. Лунин или Кепа? Анчелотти назвал стартовый состав на матч Реала с Севильей
Испания
25 февраля 2024, 20:31 |
895
0

Лунин или Кепа? Анчелотти назвал стартовый состав на матч Реала с Севильей

Поединок 26-го тура Ла Лиги состоится 25 февраля в 22:00 по Киеву

25 февраля 2024, 20:31 |
895
0
Лунин или Кепа? Анчелотти назвал стартовый состав на матч Реала с Севильей
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

25 февраля состоится матч 26-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Севилья».

Поединок пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в столице Испании. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Пресс-служба королевского клуба традиционно назвала стартовый состав команды за 2 часа до начала игры. Главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти выбрал украинского голкипера Андрея Лунин вместо Кепы Аррисабалаги на позицию вратаря.

Состав «Севильи» будет известен чуть позднее.

Сейчас «Реал» занимает 1-е место в таблице чемпионата Испании с 62 очками. «Севилья» идет 15-й с 24 пунктами.

Стартовый состав Реала на матч против Севильи

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Источник Sport.ua
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