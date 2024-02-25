Лунин или Кепа? Анчелотти назвал стартовый состав на матч Реала с Севильей
Поединок 26-го тура Ла Лиги состоится 25 февраля в 22:00 по Киеву
25 февраля состоится матч 26-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Севилья».
Поединок пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в столице Испании. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Пресс-служба королевского клуба традиционно назвала стартовый состав команды за 2 часа до начала игры. Главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти выбрал украинского голкипера Андрея Лунин вместо Кепы Аррисабалаги на позицию вратаря.
Состав «Севильи» будет известен чуть позднее.
Сейчас «Реал» занимает 1-е место в таблице чемпионата Испании с 62 очками. «Севилья» идет 15-й с 24 пунктами.
Стартовый состав Реала на матч против Севильи
📋✅ ¡Nuestro 𝗫𝗜 inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 25, 2024
🆚 @SevillaFC@UnicajaBanco | #RealMadridSevillaFC pic.twitter.com/W3MVdpDtNf
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