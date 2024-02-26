Анчелотти оценил матч с Севильей, в котором Лунин сохранил ворота сухими

25 февраля состоялся матч 26-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Севилья». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу королевского клуба.

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин вышел в стартовом составе и сохранил ворота сухими.

После завершения встречи главный тренер «Реала» Карло Анчелотти провел пресс-конференцию, на которой ответил на вопросы журналистов:

«Мы праздновали гол Луки Модрича, потому что он этого заслужил. Он забил отличный гол и внес большой вклад, когда вышел на поле. Очень трудно оставлять его на скамейке запасных, но каждый день он показывает пример, что он за команду.

То, что он хочет делать в следующем сезоне, зависит от Луки, и нам просто нужно дождаться его решения. Он, Кроос и Начо находятся в одинаковой ситуации. У клуба будет время исправить все это в ближайшие несколько лет, месяцев. Управлять этими делами очень сложно, и я прекрасно понимаю, что может подумать Модрич, когда не играет, потому что я испытывал это тоже как игрок. Модрич не похож на 39-летнего игрока.

Нам трудно привыкнуть к новым правилам футбола. При незасчитанном голе Начо было касание ноги игрока, а также мяча, и приходит VAR, чтобы пересмотреть решение арбитра, но оно не является однозначным. Очевидная ошибка.

Это был отличный матч, сыгранный очень качественно и сбалансированно. У нас были предсказуемые проблемы, когда не хватало таких атакующих игроков, как Беллингем или Хоселу. Принимая это во внимание, я думаю, что это три заслуженных очка, и я очень доволен, потому что мы провели отличную игру», – цитирует слова Анчелотти Marca.

Видеообзор матча Реал – Севилья – 1:0