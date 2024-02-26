Сколько у Лунина? Модрич не получил наивысшую оценку за матч Реал – Севилья

25 февраля состоялся матч 26-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Севилья». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу королевского клуба.

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин вышел в стартовом составе. На 52-й украинец оформил суперсейв после удара Исаака Ромеро с близкой дистанции.

За игру Лунин сделал 1 сейв, дваждв успешно вышел на мяч и перехватил навес, 23 раза коснулся мяча, сделал 10 точных передач из 12 (83%), дважды вынес мяч и выиграл 1 единоборство.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.9 баллов.

У автора единственного гола в матче Луки Модрича – 7.3 баллов. Хорват не получил наивысшую оценку среди игроков, которые приняли участие в этом поединке.

Лучшим игроком был признан Винисиус Жуниор (7.9).

Оценки WhoScored за матч Реал – Севилья – 1:0

Видеообзор матча Реал – Севилья – 1:0