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  4. Джордан Томпсон оформил чемпионский дубль в Лос-Кабосе
ATP
25 февраля 2024, 14:28 |
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Джордан Томпсон оформил чемпионский дубль в Лос-Кабосе

Австралиец в последний игровой день выиграл 3 матча и взял два титула

25 февраля 2024, 14:28 |
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Джордан Томпсон оформил чемпионский дубль в Лос-Кабосе
ATP. Джордан Томпсон

Определились победители на турнире АТР 250, который состоялся в Лос-Кабосе (Мексика).

В одиночном разряде Джордан Томпсон (№40 АТР) одолел в финале норвежца Каспера Рууда (№12 АТР). 29-летний австралиец выиграл свой первый титул АТР в одиночном разряде.

В парных соревнованиях тот же Томпсон и его соотечественник Макс Перселл переиграли в матче за титул Гонсало Эскобара (Колумбия) и Александра Недовесова (Казахстан). К слову, в последний игровой день Перселл провел не только эти два матча, но и парный полуфинал. Игровой день завершился около 3 ночи по местному времени.

Лос-Кабос. Финал одиночного разряда
Джордан Томпсон (Австралия) – Каспер Рууд (Норвегия) – 6:3, 7:6(4)

Лос-Кабос. Финал парного разряда
Джордан Томпсон / Макс Перселл – Гонсало Эскобар / Александр Недовесов – 7:5, 7:6(2)

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ATP Лос-Кабос Джордан Томпсон (теннисист) Каспер Рууд Макс Перселл Александр Недовесов
Источник Sport.ua
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