Джордан Томпсон оформил чемпионский дубль в Лос-Кабосе

Определились победители на турнире АТР 250, который состоялся в Лос-Кабосе (Мексика).

В одиночном разряде Джордан Томпсон (№40 АТР) одолел в финале норвежца Каспера Рууда (№12 АТР). 29-летний австралиец выиграл свой первый титул АТР в одиночном разряде.

В парных соревнованиях тот же Томпсон и его соотечественник Макс Перселл переиграли в матче за титул Гонсало Эскобара (Колумбия) и Александра Недовесова (Казахстан). К слову, в последний игровой день Перселл провел не только эти два матча, но и парный полуфинал. Игровой день завершился около 3 ночи по местному времени.

Лос-Кабос. Финал одиночного разряда

Джордан Томпсон (Австралия) – Каспер Рууд (Норвегия) – 6:3, 7:6(4)

Лос-Кабос. Финал парного разряда

Джордан Томпсон / Макс Перселл – Гонсало Эскобар / Александр Недовесов – 7:5, 7:6(2)

Thompson on 🔝 🏆@jordanthommmo2 claims his maiden ATP Tour title defeating Ruud 6-3 7-6(4) at #LosCabosTennisOpen pic.twitter.com/womTwiK2UR