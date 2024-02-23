Имея «за» и «против». Определены 5 идеальных преемников Клоппа в Ливерпуле

Компания Carteret Analytics, которая специализируется на предоставлении передового количественного анализа и аналитики данных в спортивном и корпоративном секторах, опубликовала данные разбора реальных претендентов на пост главного тренера «Ливерпуля».

Как известно, будущим летом тренерский мостик мерсисайдцев покинет Юрген Клопп.

В Carteret Analytics пришли к выводу, что немца идеально смогут заменить Рубен Аморим из «Спортинга», Юлиан Наггельсманн, который нынче свободен, Томас Тухель, который летом уйдет из «Баварии», Ангелос Постекоглу, возглавляющий «Тоттенхэм» и Хаби Алонсо из «Байера».

Ранее легендарный Арсен Венгер дал «Ливерпулю» совет при поиске преемника Клоппа.