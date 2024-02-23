Имея «за» и «против». Определены 5 идеальных преемников Клоппа в Ливерпуле
Проведен анализ претендентов
Компания Carteret Analytics, которая специализируется на предоставлении передового количественного анализа и аналитики данных в спортивном и корпоративном секторах, опубликовала данные разбора реальных претендентов на пост главного тренера «Ливерпуля».
Как известно, будущим летом тренерский мостик мерсисайдцев покинет Юрген Клопп.
В Carteret Analytics пришли к выводу, что немца идеально смогут заменить Рубен Аморим из «Спортинга», Юлиан Наггельсманн, который нынче свободен, Томас Тухель, который летом уйдет из «Баварии», Ангелос Постекоглу, возглавляющий «Тоттенхэм» и Хаби Алонсо из «Байера».
Ранее легендарный Арсен Венгер дал «Ливерпулю» совет при поиске преемника Клоппа.
Carteret Analytics, who provide detailed manager assessments to clubs, have analysed possible candidates to be the next Liverpool manager 📊#BBCFootball pic.twitter.com/iTNJL8bNhG— Match of the Day (@BBCMOTD) February 23, 2024
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