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Англия
22 февраля 2024, 13:44 | Обновлено 22 февраля 2024, 13:48
672
0

Легендарный Венгер дал Ливерпулю совет при поиске преемника Клоппа

Французский специалист поделился мнением

22 февраля 2024, 13:44 | Обновлено 22 февраля 2024, 13:48
672
0
Легендарный Венгер дал Ливерпулю совет при поиске преемника Клоппа
Getty Images/Global Images Ukraine. Арсен Венгер

Бывший менеджер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что нынешний наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп не должен заниматься вопросом поиска тренера, который заменит его во главе мерсисайдцев. Немец, как известно, летом этого года оставит пост в стане «красных».

«Стоит ли «Ливерпулю» прислушаться к совету Клоппа касательно его сменщика? Нет-нет. Я так не думаю, если только «Ливерпуль» официально не назначит Клоппа советником.

Вы делаете свою работу и позволяете другим людям делать свою работу. Я думаю, что только в таком случае организации работают хорошо. Каждый делает то, за что несет ответственность. По крайней мере, вы знаете, с кем поговорить, когда это не работает. Просили ли в «Арсенале» меня найти себе преемника? Нет», – заявил Венгер.

Агент Юргена Клоппа высказался о сроках возвращения немца после ухода из «Ливерпуля».

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Арсен Венгер Юрген Клопп Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник The Mirror
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