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Англия
21 февраля 2024, 15:24 | Обновлено 21 февраля 2024, 15:33
116
0

Агент Клоппа высказался о сроках возвращения немца после ухода из Ливерпуля

Марк Косицке – о перспективах специалиста

21 февраля 2024, 15:24 | Обновлено 21 февраля 2024, 15:33
116
0
Агент Клоппа высказался о сроках возвращения немца после ухода из Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Марк Косицке, который представляет интересы главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, поделился планами специалиста относительно возвращения к тренерской работе после ухода из мерсисайдского клуба.

«Юрген Клопп не будет тренировать ни один клуб или национальную команду в течение года после завершения нынешнего сезона. Это остается неизменным», – заявил Косицке.

Как известно, ранее Юрген Клопп заявил, что покинет «Ливерпуль» по завершению нынешнего сезона. Исходя из этого, он не станет сменщиком Томаса Тухеля в «Баварии».

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Источник Twitter
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