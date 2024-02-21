Агент Клоппа высказался о сроках возвращения немца после ухода из Ливерпуля
Марк Косицке – о перспективах специалиста
Марк Косицке, который представляет интересы главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, поделился планами специалиста относительно возвращения к тренерской работе после ухода из мерсисайдского клуба.
«Юрген Клопп не будет тренировать ни один клуб или национальную команду в течение года после завершения нынешнего сезона. Это остается неизменным», – заявил Косицке.
Как известно, ранее Юрген Клопп заявил, что покинет «Ливерпуль» по завершению нынешнего сезона. Исходя из этого, он не станет сменщиком Томаса Тухеля в «Баварии».
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