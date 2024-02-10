Жизнь после Клоппа: Алонсо, Поттер, Джеррард или Зидан?

Юрген Клопп, самый эмоциональный тренер АПЛ, а может, и всего континентального футбола, заявил недавно, что по окончании нынешнего сезона покинет «Ливерпуль». «Ливерпуль», который он возглавил осенью 2015-го, и с тех пор планомерно выводил в число избранных.

И вывел в итоге: титулы говорят сами за себя. Но, пробудив «спящего гиганта», Клопп морально выгорел, выдохся. Ему обязательно нужно отдохнуть, о чем он недавно и сообщил публично.

Заявление Клоппа вызвало шквал эмоций и панегириков. Но факт остается фактом: летом сего года, по окончании сезона 2023/2024, немец покинет «Энфилд». «Ливерпуль» возглавит кто-то другой. Кто? Вариантов, на самом деле, много.

Вашему вниманию – фамилии тренеров, наиболее часто фигурирующие среди потенциальных преемников герра Юргена.

Хаби Алонсо

Возраст: 42 года

Клуб: «Байер»

Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Наиболее очевидный вариант. Причем наиболее очевидный для всех: и для болельщиков, и для букмекеров и, поговаривают, даже для руководства мерсисайдского клуба.

В первую очередь потому, что Хаби Алонсо – бывший футболист «красных», который выигрывал в составе «Ливерпуля» Лигу чемпионов. Испанец после окончания активной карьеры не единожды признавался в своей любви и к «Ливерпулю», и к его фанатам. «Энфилд» его не забыл, «Энфилд» платит ему взаимностью.

Сейчас Хаби Алонсо – главный тренер главной европейской футбольной сказки – «Байера». Команда из Леверкузена под руководством начинающего испанского тренера в нынешнем сезоне до сих пор не знает горечи поражений. Но даже не это главное. Главное – футбол «Байера», который прививает команде Алонсо: атакующий, яркий, очень интенсивный. Практически такой же, что привил в «Ливерпуле» Клопп.

Новость о том, что Клопп покидает «Ливерпуль», стала для Алонсо неожиданной. Во всяком случае, он так сказал. А еще в который раз заверил, что уважает и восхищается работой Юргена на «Энфилде».

Что же касается вероятности самому перебраться в «Ливер», то пока что Хаби не раскрывает карты. Дескать, я наслаждаюсь каждым своим днем пребывания в Леверкузене.

Но посмотрим, что будет в конце сезона. Если «Ливерпуль» таки решит сделать ставку именно на Алонсо, клуб не смутит возможная выплата неустойки «фармацевтам» за досрочный разрыв контракта (соглашение Алонсо с «Байером» рассчитано до лета 2026 года).

Стивен Джеррард

Возраст: 43 года

Клуб: «Аль-Иттифак»

Getty Images/Global Images Ukraine. Стивен Джеррард

Бывшую легенду «красных» уже давно прочат в тренерское кресло «Ливерпуля». Но пока что пути Стиви Джи и его родной команды расходятся.

Слухи о возвращении экс-капитана на «Энфилд» достигли своего апогея два года назад. Тогда Стивен возглавлял шотландский «Рейнджерс», с которым выиграл чемпионат и славно пошумел в Лиге Европы.

Но на тот момент слухи так и остались слухами: Клопп остался в «Ливерпуле», хотя боссы клуба и побаивались, что Юрген может прельститься работой в Бундестим, а Джеррард пошел своей дорогой.

Дорога привела Джеррарда в Бирмингем, где он возглавил «Астон Виллу». Но на посту наставника вилланов Стиви не пробыл и года: его уволили за неудовлетворительные результаты (17-е место по итогам 11 туров).

После неудачи в АПЛ Джеррард принял достаточно неожиданное решение перезагрузить свою тренерскую карьеру в чемпионате Саудовской Аравии: летом 2023 года он возглавил «Аль-Иттифак».

Но и там дела у него не наладились. После 19-го тура подопечные Джеррарда занимают лишь восьмое место в таблице.

Если говорить объективно, то вариант с приглашением Стивена в «Ливерпуль» – скорее эмоциональный, ностальгический. Джеррард часто подчеркивает, что возглавить свою бывшую команду для него – «главная задача и мечта», но пока что к осуществлению своей мечты он не приблизился ни на шаг.

Зинедин Зидан

Возраст: 51 год

Клуб: безработный

Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан

Творческий отпуск легендарного Зизу явно затянулся. Безусловно, экс-тренер «Реала», выигравший с «королевским клубом» три Лиги чемпионов подряд, может себе позволить быть не у дел столько, сколько захочет. Но слава – барышня капризная. Завтра тебя могут и не вспомнить.

Относительно дальнейшей тренерской карьеры Зидана пока что одна неопределенность. Известно лишь, что после «Мадрида» Зинедин отклонил предложения сборной Алжира, «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ» и «Марселя».

Поговаривают, что он очень хочет возглавить национальную сборную Франции, ради которой готов ждать до победного конца.

Но если у Дешама во главе «Ле Бльо» дела и дальше будут идти хорошо, бывшему капитану «трехцветных» придется ждать до посинения.

А вот вариант с «Ливерпулем» – очень интересный и вполне реальный. По слухам из Туманного Альбиона, боссы «красных» обратили свой взор именно на Зизу, так как полагают, что Хаби Алонсо не захочет бросать на полпути свой «Байер».

Роберто Де Дзерби

Возраст: 44 года

Клуб: «Брайтон»

Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

Наверное, нет такого рейтинга претендентов на вакантные (или не вакантные) места тренера почти всех топ-клубов, где бы не фигурировал действующий тренер «Брайтона».

Де Дзерби еще в бытность главным тренером «Сассуоло» заставил говорить о себе не только во всей Италии, но и в Европе. Казалось, что Роберто в итоге уйдет на повышение в один из грандов серии А, но он оказался в «Шахтере».

Вполне возможно, что и с «горняками» итальянский алленаторе достиг бы серьезных вершин. Но в дело вмешалась война, из-за которой Де Дзерби был вынужден покинуть Украину.

Он возглавил скромный «Брайтон», и очень быстро сделал его «нескромным»: команда претендует на самые высокие места и в АПЛ, и в Лиге Европы.

Как и на первом своем знаковом рабочем месте – в «Сассуоло», так и на нынешнем, Роберто старается насаждать своей команде философию игрового доминирования. Причем не взирая на ранги: что в матчах против грандов, что в поединках против аутсайдеров. И такая манера игры не может не подкупать.

И не может не нравиться. Британские СМИ утверждают, что руководству «красных» импонирует тренерское кредо Де Дзерби. И что «Ливерпуль» якобы уже консультировался с агентами Роберто по поводу переезда на «Энфилд».

А что же сам Де Дзерби? А он весьма дипломатичен: «я сосредоточен на оставшейся части нынешнего сезона. Мы хотим сконцентрироваться и идти к своей цели». Ну, а разве мы могли сейчас услышать от него что-то другое?

Грэм Поттер

Возраст: 48 лет

Клуб: безработный

Getty Images/Global Images Ukraine. Грэм Поттер

Не самый очевидный вариант, однако и отбрасывать его полностью нельзя.

Грэм Поттер – крестный отец «брайтонского чуда». Именно этот невзрачный на первый взгляд специалист вывел «Брайтон энд Хоув Альбион» из аутсайдеров в главного возмутителя спокойствия АПЛ. А уже позже Де Дзерби довершил начатое Грэмом.

После «Брайтона» Поттер пошел на повышение. Его позвали в «Челси», где новые владельцы «аристократов» затеяли кадровую революцию.

Однако, несмотря на наличие пятилетнего соглашения, Поттер во главе лондонской команды не проработал и года. С апреля 2023-го он безработный.

Но он все еще остается привлекательным персонажем на рынке футбольных тренеров. Одно время его пророчили на должность главного тренера сборной Швеции. Грэм отказался.

Связывали его имя и с «Манчестер Юнайтед». Но тоже не срослось: тен Хаг пока что сохранил свой пост.

Молва сватает Поттера и в «Ливерпуль». Однако, несмотря на имеющиеся реальные сильные стороны этого наставника, все же сложно предположить, что именно на нем остановит свой выбор клуб, который летом покинет Юрген Клопп.

Рубен Аморим

Возраст: 39 лет

Клуб: «Спортинг»

Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

Достаточно неожиданный вариант. Более того, в прессе не было информации о контактах руководства «Ливерпуля» с нынешним наставником «Спортинга».

Тем не менее, в кулуарах его имя все чаще связывается с многократным чемпионом Англии. В Португалии уверены, что «Спортинг» не сможет удержать своего тренера, с которым команда впервые за долгие годы стала чемпионом страны, а также дважды выиграла национальный Кубок.

Однако для того, чтобы заполучить Аморима, «Ливерпулю» придется выложить 20 миллионов евро неустойки (за разрыв контракта).

Возможно, Рубен и стоит таких денег, ведь его небезосновательно считают лучшим португальским тренером целого поколения. Но вариант с его приглашением на «Энфилд» все равно видится весьма рискованным, ведь ни должного опыта, ни веса на уровне АПЛ в него еще нет.

Юлиан Нагельсман

Возраст: 36 лет

Клуб: сборная Германии

Getty Images/Global Images Ukraine. Юлиан Нагельсман

А вот это интересный вариант. Как минимум. Во всяком случае, если такая рокировка произойдет, то немецкий порядок в «Ливерпуле» обязательно должен сохраниться. Как и уже знаменитый «гегенпрессинг».

Нагельсман никогда не скрывал, что хочет быть именно клубным тренером. И очень даже может быть, что после Евро-2024 Юлиан вернется к привычной работе. Немецкий Bild утверждает, что Нагельсман – один из главных кандидатов на должность наставника «Ливерпуля», кресло которого летом станет вакантным.

В пользу немца – опыт, несмотря на юный, как для тренера возраст, харизма и умение ставить командам прагматичный и одновременно яркий футбол.

Но, с другой стороны, боссов «Ливерпуля» должен насторожить тот факт, как именно Нагельсман был уволен из «Баварии». По одной из самых распространенных версий, он не «справился с раздевалкой».

А раздевалка в «Ливерпуле» явно не робкого десятка.