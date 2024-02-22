Гол Обамеянга Шахтеру стал особенным для габонца. Он повторил рекорд ЛЕ
Пьер-Эмерик забил 31-й гол в турнире
22 февраля в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы играют донецкий «Шахтер» и французский «Марсель».
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Матч проходит в Марселе на стадионе «Велодром». Первая игра неделей ранее завершилась вничью (2:2). Правило выездного гола не действует.
На 23-й минуте Пьер-Эмерик Обамеянг сравнял счет для хозяев поля (1:1).
Для габонца этот гол стал 31 точным ударом в Лиге Европы и теперь Обамеянг вместе с Хенриком Ларссоном делит первое место в списке лучших бомбардиров в истории турнира.
Most goals scored in UEFA Cup / UEFA Europa League history:— Squawka (@Squawka) February 22, 2024
◎ 31 - Henrik Larsson
◉ 31 - Pierre-Emerick Aubameyang
Auba equals another record. 🙌 pic.twitter.com/qGfsDUEbMf
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