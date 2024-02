Гол Обамеянга Шахтеру стал особенным для габонца. Он повторил рекорд ЛЕ

22 февраля в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы играют донецкий «Шахтер» и французский «Марсель».

Матч проходит в Марселе на стадионе «Велодром». Первая игра неделей ранее завершилась вничью (2:2). Правило выездного гола не действует.

На 23-й минуте Пьер-Эмерик Обамеянг сравнял счет для хозяев поля (1:1).

Для габонца этот гол стал 31 точным ударом в Лиге Европы и теперь Обамеянг вместе с Хенриком Ларссоном делит первое место в списке лучших бомбардиров в истории турнира.

Most goals scored in UEFA Cup / UEFA Europa League history:



◎ 31 - Henrik Larsson

◉ 31 - Pierre-Emerick Aubameyang



