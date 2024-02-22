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  4. Гол Обамеянга Шахтеру стал особенным для габонца. Он повторил рекорд ЛЕ
Лига Европы
22 февраля 2024, 22:59 |
874
0

Гол Обамеянга Шахтеру стал особенным для габонца. Он повторил рекорд ЛЕ

Пьер-Эмерик забил 31-й гол в турнире

22 февраля 2024, 22:59 |
874
0
Гол Обамеянга Шахтеру стал особенным для габонца. Он повторил рекорд ЛЕ
Getty Images/Global Images Ukraine. Пьер-Эмерик Обамеянг

22 февраля в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы играют донецкий «Шахтер» и французский «Марсель».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч проходит в Марселе на стадионе «Велодром». Первая игра неделей ранее завершилась вничью (2:2). Правило выездного гола не действует.

На 23-й минуте Пьер-Эмерик Обамеянг сравнял счет для хозяев поля (1:1).

Для габонца этот гол стал 31 точным ударом в Лиге Европы и теперь Обамеянг вместе с Хенриком Ларссоном делит первое место в списке лучших бомбардиров в истории турнира.

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Пьер-Эмерик Обамеянг Хенрик Ларссон Марсель Лига Европы Шахтер Донецк Марсель - Шахтер рекорд
Источник Squawka
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