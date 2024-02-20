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  4. ВИДЕО. Довбик в шоке. Как игрок Атлетика сделал суперсейв головой на 90+5-й
Испания
20 февраля 2024, 09:20 |
3110
1

ВИДЕО. Довбик в шоке. Как игрок Атлетика сделал суперсейв головой на 90+5-й

«Жирона» была близка к тому, чтоб вырвать ничью у «басков», но проиграла 2:3

20 февраля 2024, 09:20 |
3110
1
ВИДЕО. Довбик в шоке. Как игрок Атлетика сделал суперсейв головой на 90+5-й
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19 февраля состоялся матч 25-го тура Ла Лиги между командами «Атлетик» Бильбао и «Жирона». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу «басков».

На 90+5-й минуте гости были близки к тому, чтобы вырвать ничью. Вначале голкипер хозяев Унаи Симон отразил удар Савио. После мяч отскочил к Хону Солису Ромеро.

Колумбийский полузащитник пробил в пустые ворота, поскольку Симон не успел вернуться на свое место, но суперсейв головой оформил защитник «Атлетика» Дани Вивиан.

Украинский форвард «Жироны» Артем Довбик проводил мяч глазами, а после упущенного момента поднял руки к голове.

ВИДЕО. Довбик в шоке. Как игрок Атлетика сделал суперсейв головой на 90+5-й

Видео голов и обзор матча Атлетик Бильбао – Жирона – 3:2

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Источник Sport.ua
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ErichMariaШевченко
Довбик в детстве не смотрел футбол.)  Я такое не один раз видел, когда защитник подстраховывал вратаря.
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