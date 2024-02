19 февраля состоялся матч 25-го тура Ла Лиги между командами «Атлетик» Бильбао и «Жирона». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу «басков».

На 90+5-й минуте гости были близки к тому, чтобы вырвать ничью. Вначале голкипер хозяев Унаи Симон отразил удар Савио. После мяч отскочил к Хону Солису Ромеро.

Колумбийский полузащитник пробил в пустые ворота, поскольку Симон не успел вернуться на свое место, но суперсейв головой оформил защитник «Атлетика» Дани Вивиан.

Украинский форвард «Жироны» Артем Довбик проводил мяч глазами, а после упущенного момента поднял руки к голове.

ВИДЕО. Довбик в шоке. Как игрок Атлетика сделал суперсейв головой на 90+5-й

This headed clearance off the line by Dani Vivian in the 94th minute of extra time is absolutely ridiculous. 👏🇪🇸pic.twitter.com/GjaWF6yITt