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Чемпионат Испании
Атлетик Бильбао
19.02.2024 22:00 – FT 3 : 2
Жирона
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Испания
20 февраля 2024, 00:04 | Обновлено 20 февраля 2024, 01:00
1249
26

Гол Цыганкова не помог. Жирона уступила Атлетику в Бильбао

Команда Мичела ошибалась значительно больше, чем мог помочь украинский дуэт

20 февраля 2024, 00:04 | Обновлено 20 февраля 2024, 01:00
1249
26
Гол Цыганкова не помог. Жирона уступила Атлетику в Бильбао
Getty Images/Global Images Ukraine

Двадцать пятый тур испанской Ла Лиги завершался поздним матчем в понедельник, для которого не грех было и выделить отдельный день в календаре. На стадион «Сан Мамес» в гости к «Атлетику» из Бильбао пожаловала каталонская «Жирона», которая все еще оставляет за собой право на участие в борьбе за чемпионский титул против мадридского «Реала». Даже несмотря на разгромное поражение на «Сантьяго Бернабеу» еще в позапрошлые выходные (0:4).

Худшей новостью перед визитом на столь сложную арену для «Жироны» было то, что команда банально не отправляла мяч в ворота соперников в последних двух матчах чемпионата. А здесь еще и довольно быстро хозяевам удалось открыть счет по итогам ошибки Алейша Гарсии при передаче с левого фланга обороны в зону перед штрафной, где уже подстерегал Беренгер и в несколько касаний направил удар в дальний угол.

С учетом того, что давление «Атлетик» оказывал на гостей просто безумное уже с начала встречи, команда Мичела решила испытать судьбу на самом тяжелом сценарии из возможных. И едва за это не поплатилась, потому что баски монотонно шли вперед и не замечали при этом попыток оказать сопротивление от оппонентов. Однако и тотальное преимущество стартовых минут не использовали дополнительно, после чего немного сбавили обороты.

Getty Images/Global Images Ukraine

Тогда же у «Жироны» начали появляться первые моменты, и даже Виктору Цыганкову досталось несколько возможностей пробить по чужим воротам – однажды Симон даже был вынужден вытаскивать мяч из-под перекладины. Но трудно было утверждать, что каталонцы подробно понимали, как надо преодолевать чужую защиту, потому что их действия выглядели довольно хаотично.

В конце концов «львы» снова перешли к атаке и у ворот Гассаниги возникали моменты, наличие реализации которых дало бы команде Эрнесто Вальверде настоящий карт-бланш. Однако нет, Иньяки Уильямс и партнеры забивать дополнительные мячи до перерыва не торопились, а потом еще и потеряли защитника Лекуэ из-за мышечной травмы.

Как-то команда Мичела дотянула до перерыва без ужасных последствий для дальнейшего хода игры, а уже сразу после возобновления поединка даже оформила результативную атаку. Это Цыганков своевременно оказался во вратарской во время многоходовой атаки через левый фланг и пробил в почти пустые ворота.

Однако что потом сделала «Жирона»... Очередные ошибки в защите, и если в матче против «Реала» уничтожили правый фланг каталонцев, то на этот раз Мигель Гутьеррес просто не справился сначала с давлением от Гурусеты, подарив тому мяч, после чего последовала голевая передача на Беренгера, а затем свой гол из-под соперника забил и Иньяки Уильямс.

Getty Images/Global Images Ukraine

Итак, 1:3, команда Мичела снова отстает по счету, поэтому ничего другого ей не оставалось, кроме как бежать отыгрываться. После ротации в составах обеих команд гости сумели отыграться с помощью подачи штрафного с правого фланга от Алейша, которую головой вблизи перед воротами отправил в сетку Эрик Гарсия. А потом уже начался фактически финальный штурм, во время которого много событий произошло у ворот басков.

Они раньше могли закрыть эту игру во время контратак, но не смогли переиграть Гассанигу даже тогда, когда он дарил мяч Иньяки в собственной вратарской перед фактически пустыми воротами. Пришлось «львам» в итоге отбиваться, и они в конце концов оказались на грани потери очков, когда сначала Савио, а затем и Солис не переиграли Симона и защитника на линии ворот соответственно.

Следующий матч баскский «Атлетик» проведет на выезде против севильского «Бетиса», а каталонская «Жирона» будет принимать мадридский «Райо Вальекано».

Испанская Примера. 25-й тур.

«Атлетик» – «Жирона» – 3:2

Голы: Беренгер, 2, 56, И. Уильямс, 60 – Цыганков, 48, Э. Гарсия, 75

Предупреждения: Лекуэ, 26

«Атлетик»: Симон – Берчиче, Вивиан, Альварес (Паредес, 86), Лекуэ (Де Маркос, 30) – Галаррета, Прадос (Весга, 86) – Беренгер, У. Гомес (Сансет, 74), И. Уильямс – Гурусета (Н. Уильямс, 74).

«Жирона»: Гассанига – Гутьеррес, Хуанпе, Э. Гарсия, Мартинес (Валери, 74) – А. Гарсия, Эррера (Стуани, 89) – Савио, Мартин (Порту, 74), Цыганков (Солис, 88) – Довбик.

Арбитр: Хосе Мария Санчес Мартинес (Лорка, Испания).

Стадион: «Сан-Мамес» (Бильбао, Испания).

Удары (в створ): 14 (7) – 12 (6)
Угловые: 3 – 4
Оффсайды: 2 – 3.

АТЛЕТИК – ЖИРОНА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 14°C

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 26
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Alehandro
Казочка Жирони добігає кінця... Команда виснажена. Керівництво команди, що бореться (точніше, боролась) за чемпіонство, не зважаючи на коротеньку лавку, нікого у зимове міжсезоння не придбало... Вангую, далі буде гірше
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+3
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Henriklarsson11
З таким захистом і суперник не потрібен щоб програти
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+1
Viktor Shuper
Рахунок взагалі не по грі, Жирона виглядала не гірше, а то й краще. Навіть в доданий час могли забивати двічі! Куди справедливішим результатом була б нічия. Але Жирону вкотре перш за все підводить жахлива гра в захисті, дуже легко дозволяють собі забивати
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+1
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Istm
казка скінчилась
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0
SemenChu
Нта.. три привози - три пропущених. З тим піжонством на своїй половині треба щось робити, бо інакше не те що чемпіонство - єврокубки не світитимуть
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0
Jeka23
Нажаль, шанси на чемпіонство тануть, але якщо б перед сезоном гравцям і тренеру Жирони сказали, що вони після двох третин чемпіонату боротимуться за перемогу в ЛаЛізі і майже гарантовано будуть у зоні ЛЧ, то вони б самі розсміялися)
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0
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Volodymyr Shevchenko
Все нормально
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0
Swed
И всё таки  3:2  за прошлогодние 2:3 тут же с двумя атоголами басков.
Накаркал, потому что круглая Земля.    А Реал, получается, ещё и наварился.)
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0
Sergio
те що жироні потрібно було цього сезону вона вже не отримає, а саме захисників. бо ті хто в наявності якісь випадкові перехожі)) хоча керівництво вирішило що наявного складу достатньо для вирішення поставлених задач. якщо не посиплються далі, то можливо буде лч, інакше лє.
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-1
Octopus
Наглядная демонстрация того, как неуверенность влияет на спортивные результаты. Будь этот матч до Реала, счет мог бы быть совсем другой. Многие игроки Жироны явно в подавленном состоянии.
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-1
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Sheva19
Оце мені вже таки заголовки сподобуютьса
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-1
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Sheva19
Girona was blown away by her cunt
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-2
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Вова Бок
жирона
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-2
_Tor78nado99rly_
Мічелу варто переходити грати у більше, ніж одного нападника. Треба вигадувати щось нове, незрозуміле для тих, з ким вони гратимуть наступні ігри. Додавати більше креативу. І технічності якщо буде трохи більше - то це теж не завадить.
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-2
Boodya 1209
Правильніший заголовок був би "спляча Жирона сьогодні розчаровала своєю грою"
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-2
_Tor78nado99rly_
Як Довбик не забиває, то Жирона програє. Хоча, якби Савіо тоді в тому моменті продовжив, та віддав на А. Довбика, рахунок міг бути нічийний. Це було б логічно, природньо та за грою. 
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-4
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