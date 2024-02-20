Гол Цыганкова не помог. Жирона уступила Атлетику в Бильбао

Двадцать пятый тур испанской Ла Лиги завершался поздним матчем в понедельник, для которого не грех было и выделить отдельный день в календаре. На стадион «Сан Мамес» в гости к «Атлетику» из Бильбао пожаловала каталонская «Жирона», которая все еще оставляет за собой право на участие в борьбе за чемпионский титул против мадридского «Реала». Даже несмотря на разгромное поражение на «Сантьяго Бернабеу» еще в позапрошлые выходные (0:4).

Худшей новостью перед визитом на столь сложную арену для «Жироны» было то, что команда банально не отправляла мяч в ворота соперников в последних двух матчах чемпионата. А здесь еще и довольно быстро хозяевам удалось открыть счет по итогам ошибки Алейша Гарсии при передаче с левого фланга обороны в зону перед штрафной, где уже подстерегал Беренгер и в несколько касаний направил удар в дальний угол.

С учетом того, что давление «Атлетик» оказывал на гостей просто безумное уже с начала встречи, команда Мичела решила испытать судьбу на самом тяжелом сценарии из возможных. И едва за это не поплатилась, потому что баски монотонно шли вперед и не замечали при этом попыток оказать сопротивление от оппонентов. Однако и тотальное преимущество стартовых минут не использовали дополнительно, после чего немного сбавили обороты.

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Тогда же у «Жироны» начали появляться первые моменты, и даже Виктору Цыганкову досталось несколько возможностей пробить по чужим воротам – однажды Симон даже был вынужден вытаскивать мяч из-под перекладины. Но трудно было утверждать, что каталонцы подробно понимали, как надо преодолевать чужую защиту, потому что их действия выглядели довольно хаотично.

В конце концов «львы» снова перешли к атаке и у ворот Гассаниги возникали моменты, наличие реализации которых дало бы команде Эрнесто Вальверде настоящий карт-бланш. Однако нет, Иньяки Уильямс и партнеры забивать дополнительные мячи до перерыва не торопились, а потом еще и потеряли защитника Лекуэ из-за мышечной травмы.

Как-то команда Мичела дотянула до перерыва без ужасных последствий для дальнейшего хода игры, а уже сразу после возобновления поединка даже оформила результативную атаку. Это Цыганков своевременно оказался во вратарской во время многоходовой атаки через левый фланг и пробил в почти пустые ворота.

Однако что потом сделала «Жирона»... Очередные ошибки в защите, и если в матче против «Реала» уничтожили правый фланг каталонцев, то на этот раз Мигель Гутьеррес просто не справился сначала с давлением от Гурусеты, подарив тому мяч, после чего последовала голевая передача на Беренгера, а затем свой гол из-под соперника забил и Иньяки Уильямс.

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Итак, 1:3, команда Мичела снова отстает по счету, поэтому ничего другого ей не оставалось, кроме как бежать отыгрываться. После ротации в составах обеих команд гости сумели отыграться с помощью подачи штрафного с правого фланга от Алейша, которую головой вблизи перед воротами отправил в сетку Эрик Гарсия. А потом уже начался фактически финальный штурм, во время которого много событий произошло у ворот басков.

Они раньше могли закрыть эту игру во время контратак, но не смогли переиграть Гассанигу даже тогда, когда он дарил мяч Иньяки в собственной вратарской перед фактически пустыми воротами. Пришлось «львам» в итоге отбиваться, и они в конце концов оказались на грани потери очков, когда сначала Савио, а затем и Солис не переиграли Симона и защитника на линии ворот соответственно.

Следующий матч баскский «Атлетик» проведет на выезде против севильского «Бетиса», а каталонская «Жирона» будет принимать мадридский «Райо Вальекано».

Испанская Примера. 25-й тур.

«Атлетик» – «Жирона» – 3:2

Голы: Беренгер, 2, 56, И. Уильямс, 60 – Цыганков, 48, Э. Гарсия, 75

Предупреждения: Лекуэ, 26

«Атлетик»: Симон – Берчиче, Вивиан, Альварес (Паредес, 86), Лекуэ (Де Маркос, 30) – Галаррета, Прадос (Весга, 86) – Беренгер, У. Гомес (Сансет, 74), И. Уильямс – Гурусета (Н. Уильямс, 74).

«Жирона»: Гассанига – Гутьеррес, Хуанпе, Э. Гарсия, Мартинес (Валери, 74) – А. Гарсия, Эррера (Стуани, 89) – Савио, Мартин (Порту, 74), Цыганков (Солис, 88) – Довбик.

Арбитр: Хосе Мария Санчес Мартинес (Лорка, Испания).

Стадион: «Сан-Мамес» (Бильбао, Испания).

Удары (в створ): 14 (7) – 12 (6)

Угловые: 3 – 4

Оффсайды: 2 – 3.

АТЛЕТИК – ЖИРОНА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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