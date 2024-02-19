Атлетик Бильбао

19 февраля на «Сан-Мамес» пройдет матч 25-го тура Примеры Испании, в котором «Атлетик» сыграет против «Жироны». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Атлетик

Команда проводит второй сезон после возвращения Вальверде. Прошлая каденция Эрнесто в Бильбао была успешной, и от его возвращения многого ждали. Возможно, слишком многого, и в итоге результаты 2022/2023 разочаровали. Скромная, хотя и вышедшая на свой пик Осасуна выиграла у соседа и в полуфинале Копы дель Рей, и в споре за 7-е место. Но сейчас баски резко прибавили. Они, кстати, снова дошли до стадии 1/2 в кубке, но на этот раз в первом поединке выиграли 1-0 на поле такого принципиального противника, как Атлетико. И с ним же идет борьба за четвертое место в Примере - да, на этот раз реально исторический гранд претендует на путевку в Лигу чемпионов. Впрочем, нулевая ничья с Альмерией в прошлом туре намекает, что не стоит переоценивать потенциал.

Жирона

Клуб, как недавно подсчитали, на нынешнюю основу потратил менее 25 миллионов. Причем это с учетом рекордной покупки Довбика прошлым летом, за которого не пожалели 7,5 млн. За эти, по нынешним временам, смешные деньги (даже в сухой январь было несколько трансферов отдельных футболистов, что были дороже) вышло получить реального претендента на титул в Примере. Ключевым был в этом плане прошлый тур, когда подопечные Мичела Санчеса проводили очный тур с главным фаворитом, Реалом. И уже к перерыву горели 0-2. В итоге все закончилось разгромным поражением. Жирондицам в целом тяжело давалась во второй половине зимы эта гонка. Тут и вылет из кубка, и нулевые ничьи с Альмерией и Реалом Сосьедад. Но на нынешний поединок, против претендента на квартет лидеров, нужно максимально собраться.

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне жирондинцы выиграли оба поединка. Но в нынешнем розыгрыше осенью в Каталонии главные открытия этого сезона выдали ничью 1-1.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом басков, что играют дома. Но тут уже точно не стоит ждать запредельной результативности - берем тотал меньше 3,0 голов (коэффициент - 1,67).