Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Атлетик – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Чемпионат Испании
Атлетик Бильбао
19.02.2024 22:00 - : -
Жирона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
19 февраля 2024, 02:14 |
52
0

Атлетик – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 19 февраля в 22:00 по Киеву

19 февраля 2024, 02:14 |
52
0
Атлетик – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

19 февраля на «Сан-Мамес» пройдет матч 25-го тура Примеры Испании, в котором «Атлетик» сыграет против «Жироны». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Атлетик

Команда проводит второй сезон после возвращения Вальверде. Прошлая каденция Эрнесто в Бильбао была успешной, и от его возвращения многого ждали. Возможно, слишком многого, и в итоге результаты 2022/2023 разочаровали. Скромная, хотя и вышедшая на свой пик Осасуна выиграла у соседа и в полуфинале Копы дель Рей, и в споре за 7-е место. Но сейчас баски резко прибавили. Они, кстати, снова дошли до стадии 1/2 в кубке, но на этот раз в первом поединке выиграли 1-0 на поле такого принципиального противника, как Атлетико. И с ним же идет борьба за четвертое место в Примере - да, на этот раз реально исторический гранд претендует на путевку в Лигу чемпионов. Впрочем, нулевая ничья с Альмерией в прошлом туре намекает, что не стоит переоценивать потенциал.

Жирона

Клуб, как недавно подсчитали, на нынешнюю основу потратил менее 25 миллионов. Причем это с учетом рекордной покупки Довбика прошлым летом, за которого не пожалели 7,5 млн. За эти, по нынешним временам, смешные деньги (даже в сухой январь было несколько трансферов отдельных футболистов, что были дороже) вышло получить реального претендента на титул в Примере. Ключевым был в этом плане прошлый тур, когда подопечные Мичела Санчеса проводили очный тур с главным фаворитом, Реалом. И уже к перерыву горели 0-2. В итоге все закончилось разгромным поражением. Жирондицам в целом тяжело давалась во второй половине зимы эта гонка. Тут и вылет из кубка, и нулевые ничьи с Альмерией и Реалом Сосьедад. Но на нынешний поединок, против претендента на квартет лидеров, нужно максимально собраться.

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне жирондинцы выиграли оба поединка. Но в нынешнем розыгрыше осенью в Каталонии главные открытия этого сезона выдали ничью 1-1.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом басков, что играют дома. Но тут уже точно не стоит ждать запредельной результативности - берем тотал меньше 3,0 голов (коэффициент - 1,67).

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Эвертон – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Атлетик – Жирона. Текстовая трансляция матча
ВИДЕО. Бетис и Алавес разошлись миром, Реал Сосьедад победил, забив на 90+3
Атлетик Бильбао Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига прогнозы прогнозы на футбол Артем Довбик Виктор Цыганков
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Искусственный интеллект определил лучший следующий клуб для Мудрика
Футбол | 18 февраля 2024, 14:53 20
Искусственный интеллект определил лучший следующий клуб для Мудрика
Искусственный интеллект определил лучший следующий клуб для Мудрика

Украинскому вингеру «Челси» следует перейти в «Вест Хэм»

Тухель назвал главную проблему Кейна в Баварии. Немец прав?
Футбол | 18 февраля 2024, 10:57 0
Тухель назвал главную проблему Кейна в Баварии. Немец прав?
Тухель назвал главную проблему Кейна в Баварии. Немец прав?

Наставник мюнхенцев – о форме нападающего

ВИДЕО. Звездный игрок Баварии чуть не подрался с коучем после матча
Футбол | 18.02.2024, 23:20
ВИДЕО. Звездный игрок Баварии чуть не подрался с коучем после матча
ВИДЕО. Звездный игрок Баварии чуть не подрался с коучем после матча
Анчелотти оценил матч против Райо Вальекано, в котором Лунин пропустил гол
Футбол | 18.02.2024, 17:45
Анчелотти оценил матч против Райо Вальекано, в котором Лунин пропустил гол
Анчелотти оценил матч против Райо Вальекано, в котором Лунин пропустил гол
В Испании оценили игру Лунина против Райо. За что досталось украинцу?
Футбол | 19.02.2024, 00:03
В Испании оценили игру Лунина против Райо. За что досталось украинцу?
В Испании оценили игру Лунина против Райо. За что досталось украинцу?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Нереальный Байер. Команда Хаби Алонсо повторила исторический рекорд Баварии
Нереальный Байер. Команда Хаби Алонсо повторила исторический рекорд Баварии
17.02.2024, 19:05 1
Футбол
ВИДЕО. Роналду забил за Аль-Наср и обошел Месси по уникальному показателю
ВИДЕО. Роналду забил за Аль-Наср и обошел Месси по уникальному показателю
17.02.2024, 21:35 5
Футбол
Капитан Боснии: «Матч с Украиной будет не приятным для просмотра, а боевым»
Капитан Боснии: «Матч с Украиной будет не приятным для просмотра, а боевым»
17.02.2024, 17:31 2
Футбол
Сенсация без участия Мудрика. Челси отобрал очки у Манчестер Сити
Сенсация без участия Мудрика. Челси отобрал очки у Манчестер Сити
17.02.2024, 21:29 78
Футбол
ВИДЕО. Известный карикатурист выпустил новую картину о Лунине и Кепе
ВИДЕО. Известный карикатурист выпустил новую картину о Лунине и Кепе
17.02.2024, 06:55 3
Футбол
Спарринг-партнер Фьюри признался, отправил ли Опетая Тайсона в нокаут
Спарринг-партнер Фьюри признался, отправил ли Опетая Тайсона в нокаут
18.02.2024, 07:10
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем