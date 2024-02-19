Атлетик Бильбао

В понедельник, 19-го февраля, состоится поединок 25-го тура испанской Примеры, в котором сразятся баскский «Атлетик» и каталонская «Жирона». Матч пройдет в Бильбао (Испания), на поле стадиона «Сан-Мамес», начало в 22:00.

Команда Мичела продолжает борьбу за чемпионский титул, но уже с меньшими перспективами обогнать мадридский «Реал». Виной тому поражение на «Сантьяго Бернабеу» чуть более недели тому назад (0:4), после которого отрыв «галактикос» увеличился до пяти очков. Однако они уже сыграли вничью против «Райо Вальекано» в дерби (1:1), поэтому каталонцы могут сократить дистанцию вновь. Но для этого надо победить на самом «неудобном» для гостевых команд стадионе Испании, где хозяева поля только одни – баски.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Атлетик» – «Жирона», за которой можно следить в украинской версии сайта.