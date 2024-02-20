Атлетик – Жирона – 3:2. Мяч Цыганкова не помог. Видео голов и обзор игры
Смотрите видео голов поединка 25-го тура испанской Ла Лиги
В понедельник, 19 февраля, состоялся матч 25-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Атлетик» Бильбао и «Жирона».
Игра прошла на стадионе «Сан-Мамес».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно было посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Ла Лига. 25-й тур, 19 февраля
Атлетик – Жирона – 3:2
Голы: Беренгер, 2, 55, Иньяки Уильямс, 60 – Цыганков, 49, Эрик Гарсия, 75
Видео голов и обзор игры
ГОЛ, 1:0! Беренгер, 2 мин.
ГОЛ, 1:1! Цыганков, 49 мин.
ГОЛ, 2:1! Беренгер, 55 мин.
ГОЛ, 3:1! Уильямс, 60 мин.
ГОЛ, 3:2! Гарсия, 75 мин.
События матча
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