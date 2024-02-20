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  4. Атлетик – Жирона – 3:2. Мяч Цыганкова не помог. Видео голов и обзор игры
Чемпионат Испании
Атлетик Бильбао
19.02.2024 22:00 – FT 3 : 2
Жирона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
20 февраля 2024, 00:30 | Обновлено 20 февраля 2024, 00:35
2981
0

Атлетик – Жирона – 3:2. Мяч Цыганкова не помог. Видео голов и обзор игры

Смотрите видео голов поединка 25-го тура испанской Ла Лиги

20 февраля 2024, 00:30 | Обновлено 20 февраля 2024, 00:35
2981
0
Атлетик – Жирона – 3:2. Мяч Цыганкова не помог. Видео голов и обзор игры
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 19 февраля, состоялся матч 25-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Атлетик» Бильбао и «Жирона».

Игра прошла на стадионе «Сан-Мамес».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно было посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Ла Лига. 25-й тур, 19 февраля

Атлетик – Жирона – 3:2

Голы: Беренгер, 2, 55, Иньяки Уильямс, 60 – Цыганков, 49, Эрик Гарсия, 75

Видео голов и обзор игры

ГОЛ, 1:0! Беренгер, 2 мин.

ГОЛ, 1:1! Цыганков, 49 мин.

ГОЛ, 2:1! Беренгер, 55 мин.

ГОЛ, 3:1! Уильямс, 60 мин.

ГОЛ, 3:2! Гарсия, 75 мин.

События матча

75’
ГОЛ ! Мяч забил Эрик Гарсия (Жирона).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Иньяки Уильямс (Атлетик Бильбао).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Алекс Беренгер (Атлетик Бильбао).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Цыганков (Жирона).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Алекс Беренгер (Атлетик Бильбао).
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Источник Sport.ua
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