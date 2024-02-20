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Чемпионат Испании
Атлетик Бильбао
19.02.2024 22:00 – FT 3 : 2
Жирона
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Испания
20 февраля 2024, 00:50 |
538
0

Мичел оценил проигранный матч Жироны, в котором Цыганков забил гол

19 февраля жиронцы уступили «Атлетик» Бильбао со счетом 2:3

20 февраля 2024, 00:50 |
538
0
Мичел оценил проигранный матч Жироны, в котором Цыганков забил гол
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

19 февраля состоялся матч 25-го тура Ла Лиги между командами «Атлетик» Бильбао и «Жирона». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу «басков».

Украинский футболист «красно-белых» Виктор Цыганков вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 89-й на Кристиана Стуани. На 49-й украинец оформил первый гол гостей в этом поединке.

После завершения встречи главный тренер «Жироны» Мичел прокомментировал поражение своих подопечных:

Мы ожидали сложный матч, с очень хорошим давлением со стороны соперника и попытками выйти из-под давления и держаться вертикально. Нам не хватило первого тайма и не хватило решимости в третьей зоне. Второй тайм — хорошо. Мы создавали голевые ситуации, а также допускали ошибки при попытке забить голы. Игра велась, но нам не хватало глубины в моменты первого тайма, когда мы доминировали.

Нельзя требовать, чтобы мы всегда побеждали. Индивидуальные ошибки – это ответственность всей команды. Я прошу, чтобы они выходили и разыгрывали мяч. Мы делали пасы назад, особенно во время их второго гола.

Я ухожу с ощущением, что мы не знали, как создать вертикальность, когда доминировать, и нам придется продолжать над этим работать.

Я хотел защитить от Иньяки. Хуанпе защищал нас, и мы больше сосредоточились на Мигеле. Защищать Уильямса непросто, и это стоило нам мяча в пространстве и некоторых потерь.

В Сан-Мамесе пострадали все. Они — те, кто забивает больше всего в Ла Лиге, и просто защита не даст нам шанса. Три игры сложные, и, возможно, в игре с Реалом это были не мы. В двух других – да, мы старались, но не смогли, и мы по-прежнему находимся в привилегированном положении. Я не говорю, что мы команда чемпионов, но мы не собираемся выйти из борьбы», – сказал Мичел.

Видео голов и обзор матча Атлетик Бильбао – Жирона – 3:2

События матча

75’
ГОЛ ! Мяч забил Эрик Гарсия (Жирона).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Иньяки Уильямс (Атлетик Бильбао).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Алекс Беренгер (Атлетик Бильбао).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Цыганков (Жирона).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Алекс Беренгер (Атлетик Бильбао).
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Источник Marca
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