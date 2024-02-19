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Испания
19 февраля 2024, 23:18 | Обновлено 19 февраля 2024, 23:48
2342
1

ВИДЕО. Цыганков забил курьезный гол в ворота Атлетика

Украинский вингер второй раз за сезон поразил ворота басков

19 февраля 2024, 23:18 | Обновлено 19 февраля 2024, 23:48
2342
1
ВИДЕО. Цыганков забил курьезный гол в ворота Атлетика

Сегодня, 19 февраля 2024 года, проходит матч 25-го тура чемпионата Испании между «Атлетиком» Бильбао и «Жироной». Счет по состоянию на 54-ю минуту поединка – 1:1.

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На 49-й минуте украинский вингер «красно-белых» Виктор Цыганков сравнял счет в поединке. Экс-игрок киевского «Динамо» замкнул прострельную передачу, которая удивительным образом прошла мимо почти всех защитников «Атлетика».

Интересно, что Виктор забил «Атлетику» и в матче первого круга Ла Лиги. В целом это его 5-й гол в этом сезоне чемпионата Испании.

ВИДЕО Цыганков забил курьезный гол в ворота Атлетика

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Жирона Атлетик Бильбао чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Атлетик - Жирона видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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fedd1979
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