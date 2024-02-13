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Лига чемпионов
13 февраля 2024, 22:04 | Обновлено 13 февраля 2024, 22:14
222
0

Фоден вошел в историю клубов Англии в Лиге чемпионов

Игрок отметил исторический юбилей

13 февраля 2024, 22:04 | Обновлено 13 февраля 2024, 22:14
222
0
Фоден вошел в историю клубов Англии в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Фил Фоден

Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден попал в стартовый состав своей команды на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Копенгагеном».

Эта игра станет для англичанина юбилейной – 50-й в Лиге чемпионов. Фоден является отныне самым молодым англичанином, сыгравшим в 50 матчах в самом престижном клубном евротурнире. На данный момент Филу – 23 года и 261 день.

На счету Фила Фодена 16 трофеев в рядах «Манчестер Сити», в том числе – победа в Лиге чемпионов предыдущего сезона.

В этом сезоне Фоден провел 34 матча во всех турнирах, забил 14 голов, сделал 10 ассистов.

Ранее Филу Фодену лестную характеристику дал игрок донецкого «Шахтера» Георгий Судаков.

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Фил Фоден Манчестер Сити Лига чемпионов
Источник Opta
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