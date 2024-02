Фоден вошел в историю клубов Англии в Лиге чемпионов

Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден попал в стартовый состав своей команды на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Копенгагеном».

Эта игра станет для англичанина юбилейной – 50-й в Лиге чемпионов. Фоден является отныне самым молодым англичанином, сыгравшим в 50 матчах в самом престижном клубном евротурнире. На данный момент Филу – 23 года и 261 день.

На счету Фила Фодена 16 трофеев в рядах «Манчестер Сити», в том числе – победа в Лиге чемпионов предыдущего сезона.

В этом сезоне Фоден провел 34 матча во всех турнирах, забил 14 голов, сделал 10 ассистов.

Ранее Филу Фодену лестную характеристику дал игрок донецкого «Шахтера» Георгий Судаков.

