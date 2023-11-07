Англия07 ноября 2023, 16:28 | Обновлено 07 ноября 2023, 16:51
917
5
Судаков сравнил стиль своей игры с двумя футболистами АПЛ
Считает, что похож на Мэддисона и Фодена
07 ноября 2023, 16:28 | Обновлено 07 ноября 2023, 16:51
917
5
Хавбек «Шахтера» Георгий Судаков, который хочет попробовать свои силы в зарубежном чемпионате, считает, что похож стилем игры на двух футболистов «Тоттенхэма» и «Манчестер Сити».
«Я бы сравнил свой стиль игры с Джеймсом Мэддисоном и Филом Фоденом», – сказал Судаков.
Мэддисон является одним из лучших игроков сезона. Хавбек «Тоттенхэма» забил 3 гола и сделал 5 ассистов. У Фодена в «МанСити» 4 гола и 4 ассиста.
Ранее Судаков рассказал о советах Михаила Мудрика, который выступает в АПЛ.
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Комментарии 5
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он имел в виду амплуа или индивидуальную технику?
Меддісон - можливо. Але точно не Фоден. Філ набагато універсальніший, нестандартний.
Показать Скрыть 2 ответа
Боже как ему не стыдно Такого игрока как судаков в чемпионшип не возьмут.его продадут зимой в кальяри за 5 млн и это будет счастье
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