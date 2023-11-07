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  4. Судаков сравнил стиль своей игры с двумя футболистами АПЛ
Англия
07 ноября 2023, 16:28 | Обновлено 07 ноября 2023, 16:51
917
5

Судаков сравнил стиль своей игры с двумя футболистами АПЛ

Считает, что похож на Мэддисона и Фодена

07 ноября 2023, 16:28 | Обновлено 07 ноября 2023, 16:51
917
5
Судаков сравнил стиль своей игры с двумя футболистами АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Джеймс Мэддисон

Хавбек «Шахтера» Георгий Судаков, который хочет попробовать свои силы в зарубежном чемпионате, считает, что похож стилем игры на двух футболистов «Тоттенхэма» и «Манчестер Сити».

«Я бы сравнил свой стиль игры с Джеймсом Мэддисоном и Филом Фоденом», – сказал Судаков.

Мэддисон является одним из лучших игроков сезона. Хавбек «Тоттенхэма» забил 3 гола и сделал 5 ассистов. У Фодена в «МанСити» 4 гола и 4 ассиста.

Ранее Судаков рассказал о советах Михаила Мудрика, который выступает в АПЛ.

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Источник The Telegraph
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Gargantua
он имел в виду амплуа или индивидуальную технику?
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0
Vitaliy_yatsenko
Меддісон - можливо. Але точно не Фоден. Філ набагато універсальніший, нестандартний.
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0
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Александр
Боже как ему не стыдно  Такого игрока как судаков в чемпионшип не возьмут.его продадут зимой в кальяри за 5 млн и это будет счастье 
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-2
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