Судаков сравнил стиль своей игры с двумя футболистами АПЛ

Хавбек «Шахтера» Георгий Судаков, который хочет попробовать свои силы в зарубежном чемпионате, считает, что похож стилем игры на двух футболистов «Тоттенхэма» и «Манчестер Сити».

«Я бы сравнил свой стиль игры с Джеймсом Мэддисоном и Филом Фоденом», – сказал Судаков.

Мэддисон является одним из лучших игроков сезона. Хавбек «Тоттенхэма» забил 3 гола и сделал 5 ассистов. У Фодена в «МанСити» 4 гола и 4 ассиста.

Ранее Судаков рассказал о советах Михаила Мудрика, который выступает в АПЛ.