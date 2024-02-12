Аутсайдер Серии А сенсационно обыграл Ювентус
Матч закончился со счетом 1:0 в пользу «Удинезе»
Сегодня, 12 февраля 2024 года, состоялся матч 24-го тура чемпионата Италии между «Ювентусом» и «Удинезе». Победу со счетом 1:0 одержала команда гостей.
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Единственный гол в матче был забит на 25-й минуте встречи. Тогда после подачи со штрафного в пустые ворота мяч отправил защитник «Удинезе» Лаутаро Джанетти.
До этого поединка в активе «Удинезе» было 19 очков в 23 матчах чемпионата. Команда занимала 17-е место в турнирной таблице.
Серия А. 24-й тур. 12 февраля.
Ювентус – Удинезе – 0:1
Голы: Джанетти, 25
FT| Finisce così.#JuveUdinese pic.twitter.com/vjLh9YtElr— JuventusFC (@juventusfc) February 12, 2024
#JuveUdinese 0-1— Udinese Calcio (@Udinese_1896) February 12, 2024
90+5 - ALL OVER! Udinese leave Turin with all three points!
⚪️⚫️ #ForzaUdinese #AlèUdin #WePlayForU pic.twitter.com/BqsV9ChuFe
События матча
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