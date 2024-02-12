Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Аутсайдер Серии А сенсационно обыграл Ювентус
Чемпионат Италии
Ювентус
12.02.2024 21:45 – FT 0 : 1
Удинезе
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
12 февраля 2024, 23:38 | Обновлено 13 февраля 2024, 00:43
493
2

Аутсайдер Серии А сенсационно обыграл Ювентус

Матч закончился со счетом 1:0 в пользу «Удинезе»

12 февраля 2024, 23:38 | Обновлено 13 февраля 2024, 00:43
493
2
Аутсайдер Серии А сенсационно обыграл Ювентус
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 12 февраля 2024 года, состоялся матч 24-го тура чемпионата Италии между «Ювентусом» и «Удинезе». Победу со счетом 1:0 одержала команда гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Единственный гол в матче был забит на 25-й минуте встречи. Тогда после подачи со штрафного в пустые ворота мяч отправил защитник «Удинезе» Лаутаро Джанетти.

До этого поединка в активе «Удинезе» было 19 очков в 23 матчах чемпионата. Команда занимала 17-е место в турнирной таблице.

Серия А. 24-й тур. 12 февраля.

Ювентус – Удинезе – 0:1
Голы: Джанетти, 25

События матча

25’
ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Джанетти (Удинезе).
По теме:
Альмерия дома в меньшинстве отобрала очки у Атлетика из Бильбао
Экстралига. Кардинал одержал волевую победу над Рятувальныком
Ювентус – Удинезе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ювентус Удинезе Серия A чемпионат Италии по футболу Ювентус - Удинезе автогол видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тони КРООС: «Я не вернусь в Баварию»
Футбол | 12 февраля 2024, 22:23 0
Тони КРООС: «Я не вернусь в Баварию»
Тони КРООС: «Я не вернусь в Баварию»

Полузащитник мадридского «Реала» опроверг слухи о возвращении в Мюнхен

Европейский гранд отказался от тренера Жироны. Стали известны причины
Футбол | 12 февраля 2024, 15:39 1
Европейский гранд отказался от тренера Жироны. Стали известны причины
Европейский гранд отказался от тренера Жироны. Стали известны причины

Мичел вряд ли присоединится к «Барселоне»

Сыграет ли Мудрик? Известны стартовые составы на матч Кристал Пэлас – Челси
Футбол | 12.02.2024, 21:02
Сыграет ли Мудрик? Известны стартовые составы на матч Кристал Пэлас – Челси
Сыграет ли Мудрик? Известны стартовые составы на матч Кристал Пэлас – Челси
Сделал 4 сейва. Стала известна оценка Трубина за матч Бенфики в Португалии
Футбол | 12.02.2024, 01:51
Сделал 4 сейва. Стала известна оценка Трубина за матч Бенфики в Португалии
Сделал 4 сейва. Стала известна оценка Трубина за матч Бенфики в Португалии
Кто заработал больше за Кубок? Названы призовые Катара и Кот-д'Ивуара
Футбол | 12.02.2024, 07:59
Кто заработал больше за Кубок? Названы призовые Катара и Кот-д'Ивуара
Кто заработал больше за Кубок? Названы призовые Катара и Кот-д'Ивуара
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
232121
Від Ювентуса лишилася хіба, що одна назва...., в Європі вже багатенько супер команд перетворилося на дешеві колгоспи⚽⚽⚽
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украина – Эстония. Прогноз и анонс на матч Олимпийской квалификации
Украина – Эстония. Прогноз и анонс на матч Олимпийской квалификации
11.02.2024, 11:34 14
Хоккей
Артета объяснил, почему Зинченко не попал в заявку на игру с Вест Хэмом
Артета объяснил, почему Зинченко не попал в заявку на игру с Вест Хэмом
11.02.2024, 15:32 7
Футбол
ФОТО. Усик пытался купить футболку Залужного за $50 тысяч, но его перебили
ФОТО. Усик пытался купить футболку Залужного за $50 тысяч, но его перебили
11.02.2024, 17:55 3
Бокс
Трансферное молчание Динамо, и почему Шовковский не может на это повлиять
Трансферное молчание Динамо, и почему Шовковский не может на это повлиять
12.02.2024, 21:26 68
Футбол
Два метра! Ярослава Магучих выиграла в Нью-Йорке с рекордом соревнований
Два метра! Ярослава Магучих выиграла в Нью-Йорке с рекордом соревнований
11.02.2024, 22:05 4
Другие виды
ВИДЕО. Руслан Малиновский забил супергол за Дженоа в ворота Аталанты
ВИДЕО. Руслан Малиновский забил супергол за Дженоа в ворота Аталанты
11.02.2024, 20:10 6
Футбол
ФОТО. Лидер Жироны покинул поле со слезами после разгрома от Реала
ФОТО. Лидер Жироны покинул поле со слезами после разгрома от Реала
11.02.2024, 06:20 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем