Аутсайдер Серии А сенсационно обыграл Ювентус

Сегодня, 12 февраля 2024 года, состоялся матч 24-го тура чемпионата Италии между «Ювентусом» и «Удинезе». Победу со счетом 1:0 одержала команда гостей.

Единственный гол в матче был забит на 25-й минуте встречи. Тогда после подачи со штрафного в пустые ворота мяч отправил защитник «Удинезе» Лаутаро Джанетти.

До этого поединка в активе «Удинезе» было 19 очков в 23 матчах чемпионата. Команда занимала 17-е место в турнирной таблице.

Серия А. 24-й тур. 12 февраля.

Ювентус – Удинезе – 0:1

Голы: Джанетти, 25

