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Чемпионат Италии
Ювентус
12.02.2024 21:45 - : -
Удинезе
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
12 февраля 2024, 17:53 | Обновлено 12 февраля 2024, 18:03
31
0

Ювентус – Удинезе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 12 февраля в 21:45 матч чемпионата Англии

12 февраля 2024, 17:53 | Обновлено 12 февраля 2024, 18:03
31
0
Ювентус – Удинезе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 12 февраля, состоится матч 24-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Ювентус» и «Удлинезе».

Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В таблице чемпионата Италии «Ювентус» занимает 2-е место, имея 53 очка. У «Удинезе» 17-я позиция и 19 пунктов.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Ювентус – Удинезе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Ювентус Удинезе Серия A чемпионат Италии по футболу
Источник Sport.ua
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