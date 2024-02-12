В понедельник, 12 февраля, состоится матч 24-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Ювентус» и «Удлинезе».

Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.

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В таблице чемпионата Италии «Ювентус» занимает 2-е место, имея 53 очка. У «Удинезе» 17-я позиция и 19 пунктов.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Ювентус – Удинезе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция