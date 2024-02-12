Испания12 февраля 2024, 17:53 | Обновлено 12 февраля 2024, 18:03
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Ювентус – Удинезе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 12 февраля в 21:45 матч чемпионата Англии
12 февраля 2024, 17:53 | Обновлено 12 февраля 2024, 18:03
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В понедельник, 12 февраля, состоится матч 24-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Ювентус» и «Удлинезе».
Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В таблице чемпионата Италии «Ювентус» занимает 2-е место, имея 53 очка. У «Удинезе» 17-я позиция и 19 пунктов.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Ювентус – Удинезе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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