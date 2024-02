Рыбакина переиграла Касаткину в финале соревнований в Абу-Даби

11 февраля состоялся финальный матч хардового турнира серии WTA 500 в Абу-Даби (ОАЭ).

В матче за титул 1-я сеяная и 5-я ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана одолела «нейтральную» теннисистку Дарью Касаткину.

Абу-Даби. Финал

Елена Рыбакина (Казахстан) – Дарья Касаткина – 6:1, 6:4

Это была пятая встреча теннисисток, Елена выиграла в третий раз. Рыбакина взяла седьмой титул в 16 финалах.

Для Касаткиной это был 15-й финал на уровне WTA и 9-е поражение.

С новой недели Рыбакина вернется в топ-4 мирового рейтинга, вытеснив оттуда американку Джессику Пегулу.

