Рыбакина переиграла Касаткину в финале соревнований в Абу-Даби
Дарья взяла всего 5 геймов
11 февраля состоялся финальный матч хардового турнира серии WTA 500 в Абу-Даби (ОАЭ).
В матче за титул 1-я сеяная и 5-я ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана одолела «нейтральную» теннисистку Дарью Касаткину.
Абу-Даби. Финал
Елена Рыбакина (Казахстан) – Дарья Касаткина – 6:1, 6:4
Это была пятая встреча теннисисток, Елена выиграла в третий раз. Рыбакина взяла седьмой титул в 16 финалах.
Для Касаткиной это был 15-й финал на уровне WTA и 9-е поражение.
С новой недели Рыбакина вернется в топ-4 мирового рейтинга, вытеснив оттуда американку Джессику Пегулу.
SEVENTH HEAVEN 🙌— wta (@WTA) February 11, 2024
Elena Rybakina clinches her seventh Hologic WTA Tour title with a 6-1, 6-4 victory over Kasatkina in Abu Dhabi!#MubadalaAbuDhabiOpen pic.twitter.com/JQmoeo8LZr
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мичел не критикует команду за поражение
«Реал» разгромил прямого конкурента в борьбе за чемпионство со счетом 4:0