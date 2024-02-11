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WTA
11 февраля 2024, 16:34 | Обновлено 11 февраля 2024, 16:38
828
1

Рыбакина переиграла Касаткину в финале соревнований в Абу-Даби

Дарья взяла всего 5 геймов

11 февраля 2024, 16:34 | Обновлено 11 февраля 2024, 16:38
828
1
Рыбакина переиграла Касаткину в финале соревнований в Абу-Даби
Getty Images/Global Images Ukraine. Елена Рыбакина

11 февраля состоялся финальный матч хардового турнира серии WTA 500 в Абу-Даби (ОАЭ).

В матче за титул 1-я сеяная и 5-я ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана одолела «нейтральную» теннисистку Дарью Касаткину.

Абу-Даби. Финал
Елена Рыбакина (Казахстан) – Дарья Касаткина – 6:1, 6:4

Это была пятая встреча теннисисток, Елена выиграла в третий раз. Рыбакина взяла седьмой титул в 16 финалах.

Для Касаткиной это был 15-й финал на уровне WTA и 9-е поражение.

С новой недели Рыбакина вернется в топ-4 мирового рейтинга, вытеснив оттуда американку Джессику Пегулу.

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Елена Рыбакина Дарья Касаткина WTA Абу-Даби
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Ivan456
Другий титул за два місяці потужний початок сезону. Сподіваюся, що далі переодягненій росіянці менше перемог світитиме☺️
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