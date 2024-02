Сандерленд благодаря голу Беллингема обыграл Плимут. Русин провел всю игру

Сегодня, 10 февраля, состоялись матчи 31-го тура Чемпионшипа.

«Сандерленд» победил на домашнем поле «Плимут». В старте «черных котов» вышел сыгравший полный матч Назарий Русин, но результативными действиями не отметился. Украинец получил от портала WhoScored оценку в 6.7 баллов. Один из авторов голов стал младший брат звезды «Реала» Джуда Беллингем Джоб, забивший на 67-й минуте.

В параллельном матче «Суонси» минимально победил «Халл Сити», а Николай Кухаревич остался в запасе.

Чемпионшип. 31-й тур, 10 февраля

Сандерленд – Плимут – 3:1

Голы: Эква, 52, Кларк, 59? Беллингем, 67 – Харди, 39.

Халл Сити – Суонси – 0:1

Гол: Каллен, 11.

Турнирная таблица

Three points on the road! 🙌🦢 pic.twitter.com/1AvWqsAT78