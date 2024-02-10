Сандерленд благодаря голу Беллингема обыграл Плимут. Русин провел всю игру
Состоялись очередные матчи второго по силе английского дивизиона
Сегодня, 10 февраля, состоялись матчи 31-го тура Чемпионшипа.
«Сандерленд» победил на домашнем поле «Плимут». В старте «черных котов» вышел сыгравший полный матч Назарий Русин, но результативными действиями не отметился. Украинец получил от портала WhoScored оценку в 6.7 баллов. Один из авторов голов стал младший брат звезды «Реала» Джуда Беллингем Джоб, забивший на 67-й минуте.
В параллельном матче «Суонси» минимально победил «Халл Сити», а Николай Кухаревич остался в запасе.
Чемпионшип. 31-й тур, 10 февраля
Сандерленд – Плимут – 3:1
Голы: Эква, 52, Кларк, 59? Беллингем, 67 – Харди, 39.
Халл Сити – Суонси – 0:1
Гол: Каллен, 11.
Турнирная таблица
Huge three points! 🔥#SAFC | #SUNPLY pic.twitter.com/G9R0TugPAF— Sunderland AFC (@SunderlandAFC) February 10, 2024
Three points on the road! 🙌🦢 pic.twitter.com/1AvWqsAT78— Swansea City AFC (@SwansOfficial) February 10, 2024
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