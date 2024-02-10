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  4. Сандерленд благодаря голу Беллингема обыграл Плимут. Русин провел всю игру
Англия
10 февраля 2024, 20:44 |
127
0

Сандерленд благодаря голу Беллингема обыграл Плимут. Русин провел всю игру

Состоялись очередные матчи второго по силе английского дивизиона

10 февраля 2024, 20:44 |
127
0
Сандерленд благодаря голу Беллингема обыграл Плимут. Русин провел всю игру
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Сандерленд

Сегодня, 10 февраля, состоялись матчи 31-го тура Чемпионшипа.

«Сандерленд» победил на домашнем поле «Плимут». В старте «черных котов» вышел сыгравший полный матч Назарий Русин, но результативными действиями не отметился. Украинец получил от портала WhoScored оценку в 6.7 баллов. Один из авторов голов стал младший брат звезды «Реала» Джуда Беллингем Джоб, забивший на 67-й минуте.

В параллельном матче «Суонси» минимально победил «Халл Сити», а Николай Кухаревич остался в запасе.

Чемпионшип. 31-й тур, 10 февраля

Сандерленд – Плимут – 3:1
Голы: Эква, 52, Кларк, 59? Беллингем, 67 – Харди, 39.

Халл Сити – Суонси – 0:1
Гол: Каллен, 11.

Турнирная таблица

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Источник Sport.ua
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