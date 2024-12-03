Неожиданный выбор лучшего. Известна оценка Довбика за позорный матч Ромы
Артем отыграл 62 минуты в поединке 14-го тура против Аталанты, в котором волки проиграли 0:2
2 декабря состоялся матч 14-го тура Серии А 2024/25 между командами Рома и Аталанта. Поединок прошел на стадионе Олимпико в Риме. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Украинский форвард волков Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 62-й минуте на Эльдора Шомуродова.
После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.0 баллов.
Лучшим игроком поединка был признан центрбек проигравшей команды – Матс Хуммельс (7.8).
Что касается автором забитых мячей, то Марте де Рон получил 7.5 балла, а действия Николо Дзаньоло были оценены в 7.6.
Оценки WhoScored за матч Рома – Аталанта (0:2)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Артур Бетербиев грезит поединком с Александром
«Синие» не будут продавать Мудрика зимой 2025 года