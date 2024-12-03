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Чемпионат Италии
Рома
02.12.2024 21:45 – FT 0 : 2
Аталанта
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Италия
03 декабря 2024, 03:52 | Обновлено 03 декабря 2024, 04:04
144
0

Неожиданный выбор лучшего. Известна оценка Довбика за позорный матч Ромы

Артем отыграл 62 минуты в поединке 14-го тура против Аталанты, в котором волки проиграли 0:2

03 декабря 2024, 03:52 | Обновлено 03 декабря 2024, 04:04
144
0
Неожиданный выбор лучшего. Известна оценка Довбика за позорный матч Ромы
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

2 декабря состоялся матч 14-го тура Серии А 2024/25 между командами Рома и Аталанта. Поединок прошел на стадионе Олимпико в Риме. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

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Украинский форвард волков Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 62-й минуте на Эльдора Шомуродова.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.0 баллов.

Лучшим игроком поединка был признан центрбек проигравшей команды – Матс Хуммельс (7.8).

Что касается автором забитых мячей, то Марте де Рон получил 7.5 балла, а действия Николо Дзаньоло были оценены в 7.6.

Оценки WhoScored за матч Рома – Аталанта (0:2)

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Ключевая статистика матча Серии А 2024/25: Рома – Аталанта
Мартен де Рон Николо Дзаньоло Артем Довбик Матс Хуммельс оценки WhoScored Рома Рим Аталанта Рома - Аталанта Серия A чемпионат Италии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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