Неожиданный выбор лучшего. Известна оценка Довбика за позорный матч Ромы

2 декабря состоялся матч 14-го тура Серии А 2024/25 между командами Рома и Аталанта. Поединок прошел на стадионе Олимпико в Риме. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

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Украинский форвард волков Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 62-й минуте на Эльдора Шомуродова.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.0 баллов.

Лучшим игроком поединка был признан центрбек проигравшей команды – Матс Хуммельс (7.8).

Что касается автором забитых мячей, то Марте де Рон получил 7.5 балла, а действия Николо Дзаньоло были оценены в 7.6.

Оценки WhoScored за матч Рома – Аталанта (0:2)