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Англия
03 декабря 2024, 16:15 | Обновлено 03 декабря 2024, 16:25
472
1

Хавбек Руха ездил на просмотр в английскую команду

Дидык был в Сандерленде

03 декабря 2024, 16:15 | Обновлено 03 декабря 2024, 16:25
472
1
Хавбек Руха ездил на просмотр в английскую команду
ФК Рух. Роман Дидык

По информации СМИ, украинский центральный полузащитник «Руха» Роман Дидык ездил в Англию на просмотр в состав одного из лидеров Чемпионшипа «Сандерленда», где выступает украинец Назарий Русин.

Сообщается, что Дидык в тот момент получил повреждение и не сумел в полной мере себя показать, что помешало трансферу.

21-летний игрок, чей контракт завершается в 2027 году, в нынешнем сезоне провел 14 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

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Рух Львов Роман Дидык Сандерленд Украинская Премьер-лига трансферы трансферы УПЛ
Иван Зинченко Источник: ТаТоТаке
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Перець
ну хоч Англію побачив
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