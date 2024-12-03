Хавбек Руха ездил на просмотр в английскую команду

По информации СМИ, украинский центральный полузащитник «Руха» Роман Дидык ездил в Англию на просмотр в состав одного из лидеров Чемпионшипа «Сандерленда», где выступает украинец Назарий Русин.

Сообщается, что Дидык в тот момент получил повреждение и не сумел в полной мере себя показать, что помешало трансферу.

21-летний игрок, чей контракт завершается в 2027 году, в нынешнем сезоне провел 14 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.