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10 февраля 2024, 19:04 |
158
2

Ливерпуль дома победил Бернли, Фулхэм обыграл Борнмут с Забарным в составе

Состоялось пять матчей АПЛ

10 февраля 2024, 19:04 |
158
2
Ливерпуль дома победил Бернли, Фулхэм обыграл Борнмут с Забарным в составе
Getty Images/Global Images Ukraine. Ливерпуль – Бернли

Сегодня, 10 февраля проходит 24-й тур чемпионата Англии по футболу.

«Ливерпуль» на домашнем поле обыграл «Бернли» и вернул себе первое место АПЛ. За «красных» голы забивали Жота, Диас и Нуньес.

«Борнмут», в стартовом составе которого вышел украинец Илья Забарный, проиграл в Лондоне «Фулхэму». Еще один матч с участием украинца состоялся в Вулверхэмптоне, где местные «волки» проиграли «Брентфорду», в составе которого появился Егор Ярмолюк на 69-й минуте.

«Тоттенхэм» на домашнем поле вырвал победу в матче с «Брайтоном», который тренирует экс-наставник «Шахтера» Роберто Де Дзерби.

АПЛ. 24-й тур, 10 февраля

Вулверхэмптон – Брентфорд – 0:2
Голы: Норгорд, 35, Тоуни, 77

Ливерпуль – Бернли – 3:1
Голы: Жота, 31, Диас 52, Нуньес, 79 – О'Ши, 45.

Лутон Таун – Шеффилд Юнайтед – 1:3
Голы: Моррис, 52 (пен) – Арчер, 30, Макети, 36 (пен), Соуза, 72.

Тоттенхэм – Брайтон – 2:1
Голы: Сарр, 61, Джонсон, 90+6 – Гросс (пен), 16.

Фулхэм – Борнмут – 3:1
Голы: Кордова-Рид, 5, Муниз, 36, 52 – Сенеси, 50.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

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Вулверхэмптон Фулхэм Борнмут Брайтон Тоттенхэм Шеффилд Юнайтед Лутон Таун Бернли Ливерпуль Брентфорд Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Илья Забарный Егор Ярмолюк
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Liverpool-FС
Ліверпуль з перемогою але і Бернлі забили зі стандарту гол красень головою у 9, Келлехер не врятував, думаю якщо б стояв Аліссон то витягнув, ну то таке, все одно виграли і добре.
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Swed
Самый крутяк - на Хотспур.    Железо-бетонная ничья и вдруг отрыв Ришарлисон - Сон с пасом на пятачок.    Почти как в хоккее.    Да ещё на свистке.
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