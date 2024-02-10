Ливерпуль дома победил Бернли, Фулхэм обыграл Борнмут с Забарным в составе
Состоялось пять матчей АПЛ
Сегодня, 10 февраля проходит 24-й тур чемпионата Англии по футболу.
«Ливерпуль» на домашнем поле обыграл «Бернли» и вернул себе первое место АПЛ. За «красных» голы забивали Жота, Диас и Нуньес.
«Борнмут», в стартовом составе которого вышел украинец Илья Забарный, проиграл в Лондоне «Фулхэму». Еще один матч с участием украинца состоялся в Вулверхэмптоне, где местные «волки» проиграли «Брентфорду», в составе которого появился Егор Ярмолюк на 69-й минуте.
«Тоттенхэм» на домашнем поле вырвал победу в матче с «Брайтоном», который тренирует экс-наставник «Шахтера» Роберто Де Дзерби.
АПЛ. 24-й тур, 10 февраля
Вулверхэмптон – Брентфорд – 0:2
Голы: Норгорд, 35, Тоуни, 77
Ливерпуль – Бернли – 3:1
Голы: Жота, 31, Диас 52, Нуньес, 79 – О'Ши, 45.
Лутон Таун – Шеффилд Юнайтед – 1:3
Голы: Моррис, 52 (пен) – Арчер, 30, Макети, 36 (пен), Соуза, 72.
Тоттенхэм – Брайтон – 2:1
Голы: Сарр, 61, Джонсон, 90+6 – Гросс (пен), 16.
Фулхэм – Борнмут – 3:1
Голы: Кордова-Рид, 5, Муниз, 36, 52 – Сенеси, 50.
Three points in front of a new league record attendance at Anfield! 🙌 pic.twitter.com/NP7JhJA0ka— Liverpool FC (@LFC) February 10, 2024
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