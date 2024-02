Ливерпуль дома победил Бернли, Фулхэм обыграл Борнмут с Забарным в составе

Сегодня, 10 февраля проходит 24-й тур чемпионата Англии по футболу.

«Ливерпуль» на домашнем поле обыграл «Бернли» и вернул себе первое место АПЛ. За «красных» голы забивали Жота, Диас и Нуньес.

«Борнмут», в стартовом составе которого вышел украинец Илья Забарный, проиграл в Лондоне «Фулхэму». Еще один матч с участием украинца состоялся в Вулверхэмптоне, где местные «волки» проиграли «Брентфорду», в составе которого появился Егор Ярмолюк на 69-й минуте.

«Тоттенхэм» на домашнем поле вырвал победу в матче с «Брайтоном», который тренирует экс-наставник «Шахтера» Роберто Де Дзерби.

АПЛ. 24-й тур, 10 февраля

Вулверхэмптон – Брентфорд – 0:2

Голы: Норгорд, 35, Тоуни, 77

Ливерпуль – Бернли – 3:1

Голы: Жота, 31, Диас 52, Нуньес, 79 – О'Ши, 45.

Лутон Таун – Шеффилд Юнайтед – 1:3

Голы: Моррис, 52 (пен) – Арчер, 30, Макети, 36 (пен), Соуза, 72.

Тоттенхэм – Брайтон – 2:1

Голы: Сарр, 61, Джонсон, 90+6 – Гросс (пен), 16.

Фулхэм – Борнмут – 3:1

Голы: Кордова-Рид, 5, Муниз, 36, 52 – Сенеси, 50.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

