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Чемпионат Англии
Фулхэм
10.02.2024 17:00 - : -
Борнмут
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Англия
09 февраля 2024, 18:10 |
33
0

Фулхэм – Борнмут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 10 февраля в 17:00 поединок 24-го тура Английской Премьер-лиги

09 февраля 2024, 18:10 |
33
0
Фулхэм – Борнмут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Борнмут

В субботу, 10 февраля, состоится матч 24-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся лондонский «Фулхэм» и «Борнмут».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Крейвен Коттедж».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча АПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta.

Фулхэм – Борнмут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Фулхэм Борнмут Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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