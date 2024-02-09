Англия09 февраля 2024, 18:10 |
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Фулхэм – Борнмут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 10 февраля в 17:00 поединок 24-го тура Английской Премьер-лиги
09 февраля 2024, 18:10 |
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В субботу, 10 февраля, состоится матч 24-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся лондонский «Фулхэм» и «Борнмут».
Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Крейвен Коттедж».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча АПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta.
Фулхэм – Борнмут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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