Украинский нападающий «Жироны» украинский нападающий Артем Довбик был замечен на сегодняшней тренировке каталонской команды.

Фотографию 26-летнего футболиста, держащего в руках шар, обнародовал официальный Twitter-аккаунт LALIGA TV.

Ранее испанские журналисты сообщали, что Артем Довбик может пропустить остаток сезона 2023/24 из-за травмы мениска, но, как можно понять из недавних новостей, эта информация была неправдивой.

Ближайший матч «Жироны» запланирован на 10 февраля. В этот день «красно-белые» поедут в гости к мадридскому «Реалу».

ФОТО. Довбика заметили на тренировке Жироны

Dovbyk back in training ahead of #RealMadridGirona in the Bernabéu on Saturday 👀#LALIGATV pic.twitter.com/xqysING89n