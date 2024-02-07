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  4. ФОТО. Довбика заметили на тренировке Жироны
Испания
07 февраля 2024, 21:25 |
1502
1

ФОТО. Довбика заметили на тренировке Жироны

Похоже, у украинского нападающего больше нет проблем со здоровьем

07 февраля 2024, 21:25 |
1502
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ФОТО. Довбика заметили на тренировке Жироны
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский нападающий «Жироны» украинский нападающий Артем Довбик был замечен на сегодняшней тренировке каталонской команды.

Фотографию 26-летнего футболиста, держащего в руках шар, обнародовал официальный Twitter-аккаунт LALIGA TV.

Ранее испанские журналисты сообщали, что Артем Довбик может пропустить остаток сезона 2023/24 из-за травмы мениска, но, как можно понять из недавних новостей, эта информация была неправдивой.

Ближайший матч «Жироны» запланирован на 10 февраля. В этот день «красно-белые» поедут в гости к мадридскому «Реалу».

ФОТО. Довбика заметили на тренировке Жироны

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Источник: украинский форвард хочет уйти из Шахтера из-за войны в Украине
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Артем Довбик Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу тренировка травма травма колена фото
Источник LaLiga
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Александр Ад
а чого його не повинно там було бути?Він що в лікарні був?Чи в нього  була висока  температура?
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