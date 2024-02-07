ФОТО. Довбика заметили на тренировке Жироны
Похоже, у украинского нападающего больше нет проблем со здоровьем
Украинский нападающий «Жироны» украинский нападающий Артем Довбик был замечен на сегодняшней тренировке каталонской команды.
Фотографию 26-летнего футболиста, держащего в руках шар, обнародовал официальный Twitter-аккаунт LALIGA TV.
Ранее испанские журналисты сообщали, что Артем Довбик может пропустить остаток сезона 2023/24 из-за травмы мениска, но, как можно понять из недавних новостей, эта информация была неправдивой.
Ближайший матч «Жироны» запланирован на 10 февраля. В этот день «красно-белые» поедут в гости к мадридскому «Реалу».
ФОТО. Довбика заметили на тренировке Жироны
Dovbyk back in training ahead of #RealMadridGirona in the Bernabéu on Saturday 👀#LALIGATV pic.twitter.com/xqysING89n— LALIGA TV (@LaLigaTV) February 7, 2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Церемония жеребьевки пройдет 8 февраля в 19:00 в Париже
Турнир состоится с 13 января по 11 февраля в Кот-д'Ивуаре