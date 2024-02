Ворвался лидер. Забарного потеснили в компании самых скоростных в АПЛ

Украинский защитник клуба «Борнмут» Илья Забарный утратил одну позицию в рейтинге самых скоростных игроков Английской Премьер-лиги сезона-2023/2024.

21-летний уроженец Киева в нынешнем сезоне смог отметиться показателем в 36,6 км/ч. Этот результат входил в семерку лучших, а теперь занимает 8-ю позицию.

Дело в том, что защитник «Тоттенхэма» Микки ван де Вен, как уже сообщалось, в игре против «Брентфорда» установил исторический скоростной рекорд АПЛ и, как следствие, возглавил реестр нынешнего сезона.

Напомним, что в АПЛ подсчет скорости у футболистов ведется, начиная с сезона-2020/2021.

Micky van de Ven has got PACE ⚡



These are the 10 quickest players in the Premier League this season ⬇️ pic.twitter.com/32ACOX5Mlk