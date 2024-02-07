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  4. Ворвался лидер. Забарного потеснили в компании самых скоростных в АПЛ
Англия
07 февраля 2024, 11:53 | Обновлено 07 февраля 2024, 12:03
662
4

Ворвался лидер. Забарного потеснили в компании самых скоростных в АПЛ

Украинец остается в десятке лучших

07 февраля 2024, 11:53 | Обновлено 07 февраля 2024, 12:03
662
4
Ворвался лидер. Забарного потеснили в компании самых скоростных в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Украинский защитник клуба «Борнмут» Илья Забарный утратил одну позицию в рейтинге самых скоростных игроков Английской Премьер-лиги сезона-2023/2024.

21-летний уроженец Киева в нынешнем сезоне смог отметиться показателем в 36,6 км/ч. Этот результат входил в семерку лучших, а теперь занимает 8-ю позицию.

Дело в том, что защитник «Тоттенхэма» Микки ван де Вен, как уже сообщалось, в игре против «Брентфорда» установил исторический скоростной рекорд АПЛ и, как следствие, возглавил реестр нынешнего сезона.

Напомним, что в АПЛ подсчет скорости у футболистов ведется, начиная с сезона-2020/2021.

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Илья Забарный Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник BBC
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Комментарии 4
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Gargantua
при таких габаритах и такая скорость
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+2
Dmytro
Якийсь дивний рейтинг, м'яко кажучи... Дара О'ши...як?!
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0
Burevestnik
это получается  100 м за 9,63 секунд !!!
у Забарного  9,84 с
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0
Умник
Ахренеть он же центр бек.
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0
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