Новый вратарь Ливерпуля: «Еду бороться с Алиссоном за статус основного»

Вратарь Валенсии и сборной Грузиии Георги Мамардашвили с лета станет игроком Ливерпуля и намерен сразу же бросить вызов многолетнему первому номеру Красных Алиссоную.

«Я еду в Ливерпуль, чтобы бороться с Алиссоном за статус первого номера команды. Будут тренироваться и показывать, а что решит тренер – посмотрим потом».

«У меня были сложные моменты в карьере, но я все преодолел и становился только сильнее. И я готов вести борьбу за статус основного», – сказал Мамардашвили.

Трансфер игрока обошелся Ливерпулю в 35 миллионов евро.