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  4. Новый вратарь Ливерпуля: «Еду бороться с Алиссоном за статус основного»
Англия
22 марта 2025, 20:05 |
313
0

Новый вратарь Ливерпуля: «Еду бороться с Алиссоном за статус основного»

Мамардашвили летом перейдет в Ливерпуль

22 марта 2025, 20:05 |
313
0
Новый вратарь Ливерпуля: «Еду бороться с Алиссоном за статус основного»
Getty Images/Global Images Ukraine. Георги Мамардашвили

Вратарь Валенсии и сборной Грузиии Георги Мамардашвили с лета станет игроком Ливерпуля и намерен сразу же бросить вызов многолетнему первому номеру Красных Алиссоную.

«Я еду в Ливерпуль, чтобы бороться с Алиссоном за статус первого номера команды. Будут тренироваться и показывать, а что решит тренер – посмотрим потом».

«У меня были сложные моменты в карьере, но я все преодолел и становился только сильнее. И я готов вести борьбу за статус основного», – сказал Мамардашвили.

Трансфер игрока обошелся Ливерпулю в 35 миллионов евро.

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Гиорги Мамардашвили Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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