ВИДЕО. Со скоростью Усэйна Болта. В АПЛ установлен рекорд скорости

Английская Премьер-лига уведомила об установлении нового рекорда скорости среди футболистов из клубов лиги.

Нидерландский защитник «Тоттенхэма» Микки ван де Вен в матче против «Брентфорда» смог развить скорость 37,38 км/ч. Тем самым, он оставил позади достижение Кайла Уокера в 37,31 км/ч, которое было зафиксировано в предыдущем сезоне-2022/2023.

«Для сравнения: Ван де Вен бежал со скоростью 10,38 метра в секунду. Когда Усэйн Болт установил текущий мировой рекорд на 100 метров в 2009 году, его средняя скорость составляла 10,44 метра в секунду, или 37,58 км/ч», – похвасталась Английская Премьер-лига.

Самые быстрые игроки в истории АПЛ

Заметим, что в АПЛ подсчет скорости у футболистов ведется с сезона-2020/2021.

Try to outrun Micky van de Ven if you can!



💨 @SpursOfficial pic.twitter.com/1hzV8TtLyn