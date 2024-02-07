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Англия
07 февраля 2024, 10:57 | Обновлено 07 февраля 2024, 11:48
513
0

ВИДЕО. Со скоростью Усэйна Болта. В АПЛ установлен рекорд скорости

Свое имя в историю вписал Микки ван де Вен

07 февраля 2024, 10:57 | Обновлено 07 февраля 2024, 11:48
513
0
ВИДЕО. Со скоростью Усэйна Болта. В АПЛ установлен рекорд скорости
Getty Images/Global Images Ukraine. Микки ван де Вен

Английская Премьер-лига уведомила об установлении нового рекорда скорости среди футболистов из клубов лиги.

Нидерландский защитник «Тоттенхэма» Микки ван де Вен в матче против «Брентфорда» смог развить скорость 37,38 км/ч. Тем самым, он оставил позади достижение Кайла Уокера в 37,31 км/ч, которое было зафиксировано в предыдущем сезоне-2022/2023.

«Для сравнения: Ван де Вен бежал со скоростью 10,38 метра в секунду. Когда Усэйн Болт установил текущий мировой рекорд на 100 метров в 2009 году, его средняя скорость составляла 10,44 метра в секунду, или 37,58 км/ч», – похвасталась Английская Премьер-лига.

Самые быстрые игроки в истории АПЛ

  1. Ван де Вен («Тоттенхэм») – 37,38 км/ч
  2. Кайл Уокер («Манчестер Сити») – 37,31 км/ч
  3. Киедози Огбене («Лутон») – 36.93 км/ч
  4. Педру Нету («Вулверхэмптон») – 36,86 км/ч
  5. Доминик Собослаи («Ливерпуль») – 36,76 км/ч

Заметим, что в АПЛ подсчет скорости у футболистов ведется с сезона-2020/2021.

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Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Тоттенхэм Брентфорд
Источник Premier League
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