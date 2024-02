Бублик взял трофей в Монпелье и стал автором уникального достижения

Представитель Казахстана и 27-я ракетка мира Александр Бублик выиграл титул на турнире серии АТР 250 в Монпелье (Франция), который проводился на хардовых покрытиях в помещении.

В финале казахстанец в трех сетах обыграл Борну Чорича (Хорватия, ATP 37) за 2 часа и 20 минут.

АТР 250 Монпелье. Хард в помещении. Финал

Борна Чорич (Хорватия) [4] – Александр Бублик (Казахстан) [2] – 7:5, 2:6, 3:6

Это была вторая встреча теннисистов. Бублик выиграл 2 очных поединка.

Во всех четырех матчах на пути к трофею Александр отдал первый сет. Бублик стал первым теннисистом в истории, который выиграл трофей на уровне АТР, отдав 1-й сет во всех встречах.

Для Бублика это 1-й титул в сезоне и 4-й в карьере.

🏆 𝐓𝐖𝐎-𝐓𝐈𝐌𝐄 𝐌𝐎𝐍𝐓𝐏𝐄𝐋𝐋𝐈𝐄𝐑 𝐂𝐇𝐀𝐌𝐏𝐈𝐎𝐍 🏆@BublikAlexander takes down Coric from a set down to lift his 4th ATP Tour title!@OpenSuddeFrance | #OSDF24 pic.twitter.com/natNmDLIf1