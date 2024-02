ОФИЦИАЛЬНО. Галатасарай подписал экс-игрока ПСЖ и Тоттенхэма

«Галатасарай» официально сообщил о подписании правого защитника «Ноттингем Форест» Сержа Орье. Соглашение с 31-летним ивуарийцев рассчитано лишь до лета 2024 года.

По информации СМИ, «Галатасарай» заплатил за «Орье» 100 тысяч евро. Ранее защитник выступал за «Вильярреал», «Тоттенхэм», «ПСЖ», «Тулузу» и «Ланс».

В нынешнем сезоне на счету Орье 2 ассиста в 13 матчах за «Ноттингем Форест» во всех турнирах.

Также «Галатасарай» арендовал до конца сезона у «Фулхэма» 28-летнего бразильского форварда Карлоса Винисиуса. Он в первой части сезона отличился 3 голами в 16 матчах за лондонский клуб.

