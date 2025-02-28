Фенербахче разгромил Газиантеп в Кубке Турции

27 февраля были сыграны несколько матчей 3-го тура группового этапа Кубка Турции.

«Газиантеп» встречался с «Фенербахче». Гости уже к 27-й минуте выигрывали у соперника с разгромным счетом 3:0. Дублем за «Фенербахче» отметился Талиска, а один гол на счету Юссефа Эн Несири.

Во втором тайме команды обменялись голами. За «Газиантеп» забил Анел Хусич, а за «Фенербахче» - Филип Костич.

«Эрзурумспор» уступил «Истанбулспору» со счетом 0:3. На 65-й минуте Эмип Гултекин открыл счет. Через 4 минуты Юсуф Эзер удвоил преимущество. Тот же Эзер на 88-й положил в матче точку.

«Касимпаша» встречалась с «Гезтепе». Гости забили сопернику аж пять сухих мячей. В первом тайме отличились Жуан и Курю Мацуки. Во второй половине голы забили Мацуки, Кубилай Канатсизкуш и Назим Сангаре.

В матче «Галатасарай» – «Коньяспор» голов не было.

Кубок Турции. 3-й тур. 27 февраля

Газиантеп – Фенербахче – 1:4

Голы: Хусич, 75, – Талиска, 16, 27, Эн Несири, 23, Костич, 83

Эрзурумспор – Истанбулспор – 0:3

Голы: Гултелкин, 65, Эзер, 69, 88

Касимпаша – Гезтопе – 0:5

Голы: Жуан, 13, Мацуки, 38, 46, Канатсизкуш, 50, Сангаре, 74

Галатасарай – Коньяспор – 0:0