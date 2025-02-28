Фенербахче разгромил Газиантеп в Кубке Турции
Команды встречались на групповой стадии
27 февраля были сыграны несколько матчей 3-го тура группового этапа Кубка Турции.
«Газиантеп» встречался с «Фенербахче». Гости уже к 27-й минуте выигрывали у соперника с разгромным счетом 3:0. Дублем за «Фенербахче» отметился Талиска, а один гол на счету Юссефа Эн Несири.
Во втором тайме команды обменялись голами. За «Газиантеп» забил Анел Хусич, а за «Фенербахче» - Филип Костич.
«Эрзурумспор» уступил «Истанбулспору» со счетом 0:3. На 65-й минуте Эмип Гултекин открыл счет. Через 4 минуты Юсуф Эзер удвоил преимущество. Тот же Эзер на 88-й положил в матче точку.
«Касимпаша» встречалась с «Гезтепе». Гости забили сопернику аж пять сухих мячей. В первом тайме отличились Жуан и Курю Мацуки. Во второй половине голы забили Мацуки, Кубилай Канатсизкуш и Назим Сангаре.
В матче «Галатасарай» – «Коньяспор» голов не было.
Кубок Турции. 3-й тур. 27 февраля
Газиантеп – Фенербахче – 1:4
Голы: Хусич, 75, – Талиска, 16, 27, Эн Несири, 23, Костич, 83
Эрзурумспор – Истанбулспор – 0:3
Голы: Гултелкин, 65, Эзер, 69, 88
Касимпаша – Гезтопе – 0:5
Голы: Жуан, 13, Мацуки, 38, 46, Канатсизкуш, 50, Сангаре, 74
Галатасарай – Коньяспор – 0:0
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