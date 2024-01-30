Сыграет ли Зинченко? Известны стартовые составы на игру Ноттингем – Арсенал
Матч 22-го тура АПЛ начнется в 21:30
Сегодня, 30 января, «Ноттингем Форест» на своем домашнем стадионе в матче двадцать второго тура Английской Премьер-лиги примет «Арсенал». Начало матча – в 21:30 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 3-е и 16-е места в турнирной таблице соответственно.
Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко начнет игру в стартовом составе.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Ноттингем Форест»: Тернер, Мангаля, Уильямс, Гиббс-Уайт, Вуд, Тоффоло, Домингес, Данило, Монтиэль, Омобамиделе, Мурильо.
«Арсенал»: Рая, Зинченко, Габриэл, Салиба, Уайт, Смит-Роу, Райс, Эдегор, Мартинелли, Сака, Жезус.
Your Reds to take on @Arsenal 👊— Nottingham Forest (@NFFC) January 30, 2024
🟡 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 🔵— Arsenal (@Arsenal) January 30, 2024
🧱 Saliba at the back
⚖️ Smith Rowe in the middle
⚡️ Martinelli on the wing
Let's end January on a high, Gooners ✊ pic.twitter.com/eEhAxWAbnU
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