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Англия
30 января 2024, 20:32 | Обновлено 30 января 2024, 20:41
1210
0

Сыграет ли Зинченко? Известны стартовые составы на игру Ноттингем – Арсенал

Матч 22-го тура АПЛ начнется в 21:30

30 января 2024, 20:32 | Обновлено 30 января 2024, 20:41
1210
0
Сыграет ли Зинченко? Известны стартовые составы на игру Ноттингем – Арсенал
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 30 января, «Ноттингем Форест» на своем домашнем стадионе в матче двадцать второго тура Английской Премьер-лиги примет «Арсенал». Начало матча – в 21:30 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 3-е и 16-е места в турнирной таблице соответственно.

Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко начнет игру в стартовом составе.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Ноттингем Форест»: Тернер, Мангаля, Уильямс, Гиббс-Уайт, Вуд, Тоффоло, Домингес, Данило, Монтиэль, Омобамиделе, Мурильо.

«Арсенал»: Рая, Зинченко, Габриэл, Салиба, Уайт, Смит-Роу, Райс, Эдегор, Мартинелли, Сака, Жезус.

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Источник Sport.ua
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