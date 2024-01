Сыграет ли Зинченко? Известны стартовые составы на игру Ноттингем – Арсенал

Сегодня, 30 января, «Ноттингем Форест» на своем домашнем стадионе в матче двадцать второго тура Английской Премьер-лиги примет «Арсенал». Начало матча – в 21:30 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 3-е и 16-е места в турнирной таблице соответственно.

Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко начнет игру в стартовом составе.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Ноттингем Форест»: Тернер, Мангаля, Уильямс, Гиббс-Уайт, Вуд, Тоффоло, Домингес, Данило, Монтиэль, Омобамиделе, Мурильо.

«Арсенал»: Рая, Зинченко, Габриэл, Салиба, Уайт, Смит-Роу, Райс, Эдегор, Мартинелли, Сака, Жезус.

