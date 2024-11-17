«Будет гонять мяч среди любителей». Кварцяний разнес Довбика

Именитый украинский тренер Виталий Кварцяный разнес звездного нападающего сборной Украины Артема Довбика за матч против национальной сборной Грузии в Лиге наций.

«Никакой! Очень разочарован его игрой. Какой-то он такой самодовольный был. Что он в сборной, о нем много пишут. По-видимому, он забыл, что главное, что должен делать нападающий, я ему когда-то говорил лично, уметь обыгрывать оппонентов.

Он, когда играл за «Жирону», среди его партнеров было много индивидуально сильных игроков, которые давали ему такие ремни, что оставалось просто забивать. Подставил ногу, подставил голову.

С тех пор как я его знаю, он не изменился – остался таким же, как и был. Просто возмужал, набрался опыта, оброс мышцами. Он думает, что он звезда, а на самом деле… В «Роме» его под конец игры часто меняют, он не играл в качественный футбол.

Довбик – классический нападающий таранного типа, который 70 процентов игрового времени почему-то играет спиной к чужим воротам. Классный форвард должен уметь сам решать судьбу поединка, а не только надеяться на прострелы и навесы.

Он не хочет играть лицом к воротам соперников, потому что тяжелее всего в футболе - это обыгрывать. Если Артем и дальше будет так играть, то через сезон опустится во вторую команду «Ромы», через два года – в третью, а потом будет гонять мяч среди любителей, – сказал специалист.

Следующий матч подопечные Сергея Реброва проведут уже 19 ноября против сборной Албании. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Ранее Виталий Кварцяный высказался о результате матча Грузия – Украина.