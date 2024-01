Громил 8:2. Стал известен еще один кандидат на должность тренера Барселоны

Немецкий футбольный специалист Ханс-Дитер Флик является кандидатом на пост главного тренера каталонской «Барселоны», сообщает известный журналист и эксперт по «Баварии» Кристиан Фальк.

По информации источника, Жоан Лапорта пытался убедить немца возглавить «сине-гранатовых» еще в 2021 году, но тот отказался. Интересно, что сразу после этого главным тренером «Барселоны» назначили Хави, который недавно объявил, что покинет клуб летом 2024 года.

Напомним, что самый большой позор в современной истории «Барселоны», а именно поражение 2:8 в матче 1/4 финала Лиги чемпионов, нанес каталонцам именно Ханс-Дитер Флик, который в то время возглавлял мюнхенскую «Баварию».

