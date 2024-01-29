Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Громил 8:2. Стал известен еще один кандидат на должность тренера Барселоны
Испания
29 января 2024, 13:36 |
172
0

Громил 8:2. Стал известен еще один кандидат на должность тренера Барселоны

Новым тренером каталонцев может стать Ханс-Дитер Флик

29 января 2024, 13:36 |
172
0
Громил 8:2. Стал известен еще один кандидат на должность тренера Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик

Немецкий футбольный специалист Ханс-Дитер Флик является кандидатом на пост главного тренера каталонской «Барселоны», сообщает известный журналист и эксперт по «Баварии» Кристиан Фальк.

По информации источника, Жоан Лапорта пытался убедить немца возглавить «сине-гранатовых» еще в 2021 году, но тот отказался. Интересно, что сразу после этого главным тренером «Барселоны» назначили Хави, который недавно объявил, что покинет клуб летом 2024 года.

Напомним, что самый большой позор в современной истории «Барселоны», а именно поражение 2:8 в матче 1/4 финала Лиги чемпионов, нанес каталонцам именно Ханс-Дитер Флик, который в то время возглавлял мюнхенскую «Баварию».

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико отдал защитника в аренду в Фенербахче
Игроки Барселоны хотят видеть новым главным тренером коуча ПСЖ
Ла Лига выделила сильные стороны Лунина. В чем украинец самый лучший?
Ханс-Дитер Флик Барселона назначение тренера Ла Лига чемпионат Испании по футболу Хави Жоан Лапорта
Источник Twitter
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Барса нашла странную замену Хави? Он может уйти раньше, чем планировалось
Футбол | 28 января 2024, 19:08 7
Барса нашла странную замену Хави? Он может уйти раньше, чем планировалось
Барса нашла странную замену Хави? Он может уйти раньше, чем планировалось

Легенду клуба на тренерском кресле может сменить наставник женской команды

Хави свой шанс не использовал. Но не он главная беда Барсы
Футбол | 28 января 2024, 11:40 36
Хави свой шанс не использовал. Но не он главная беда Барсы
Хави свой шанс не использовал. Но не он главная беда Барсы

Обозреватель Sport.ua Валерий Василенко – о преждевременном уходе тренера из «блауграны»

Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге снова поднялся. Какие шансы у Реала?
Футбол | 29.01.2024, 10:25
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге снова поднялся. Какие шансы у Реала?
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге снова поднялся. Какие шансы у Реала?
Стало известно, сколько Полесья заплатило за переход Михайличенко
Футбол | 29.01.2024, 09:37
Стало известно, сколько Полесья заплатило за переход Михайличенко
Стало известно, сколько Полесья заплатило за переход Михайличенко
Мегакамбэк с 0:2 по сетам. Стал известен победитель Australian Open 2024
Теннис | 28.01.2024, 14:31
Мегакамбэк с 0:2 по сетам. Стал известен победитель Australian Open 2024
Мегакамбэк с 0:2 по сетам. Стал известен победитель Australian Open 2024
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
СМИ раскрыли сумму, которую Ювентус готовится предложить за Судакова
СМИ раскрыли сумму, которую Ювентус готовится предложить за Судакова
27.01.2024, 16:33 8
Футбол
Тренер Жироны высказался о борьбе с Реалом за чемпионство в Ла Лиге
Тренер Жироны высказался о борьбе с Реалом за чемпионство в Ла Лиге
29.01.2024, 00:03 7
Футбол
Стала известна победительница Australian Open 2024
Стала известна победительница Australian Open 2024
27.01.2024, 12:05 52
Теннис
ФОТО. Костюк показала горячие фотографии в новом красном платье
ФОТО. Костюк показала горячие фотографии в новом красном платье
27.01.2024, 09:49 11
Теннис
ФОТО. Лунин упал от боли после матча Ла Лиги. Ему оказывали помощь
ФОТО. Лунин упал от боли после матча Ла Лиги. Ему оказывали помощь
27.01.2024, 19:50
Футбол
Тренер Эвертона прокомментировал матч, в котором Миколенко забил автогол
Тренер Эвертона прокомментировал матч, в котором Миколенко забил автогол
27.01.2024, 20:20 3
Футбол
Сельта – Жирона – 0:1. Довбик и Цыганков мчатся за титулом. Видеообзор
Сельта – Жирона – 0:1. Довбик и Цыганков мчатся за титулом. Видеообзор
28.01.2024, 17:34 5
Футбол
Подвиг Ястремской, рекорд Костюк, травма Свитолиной и финал Киченок
Подвиг Ястремской, рекорд Костюк, травма Свитолиной и финал Киченок
29.01.2024, 07:30 4
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем