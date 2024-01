Костюк разгромила россиянку и вышла в 1/4 финала Australian Open 2024

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 37) вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии 2024.

В 4-м раунде австралийского мейджора украинка в двух сетах уничтожила Марию Тимофееву (WTA 170), которая выступает в «нейтральном» статусе.

Australian Open 2024. 1/8 финала

Марта Костюк (Украина) – Мария Тимофеева [Q] – 6:2, 6:1

За матч украинка ни разу не отдала свою подачу и 4 раза спасла брейк-поинт.

Это была первая встреча девушек.

В четвертьфинале Australian Open 2024 Марта сыграет против 4-й ракетки мира Коко Гофф, которая ранее выиграла у Магдалены Френх. В предыдущем раунде Марта вырвала победу у Элины Аванесян.

Для Костюк это будет первый в карьере четвертьфинал на уровне турниров серии Grand Slam. До этого ее лучшим результатом был 4-й раунд на Ролан Гаррос в 2021 году, где она уступила Иги Свентек.

Марта прервала винстрик Тимофеевой из 6 матчей. «Нейтралка» стартовала с квалификации мейджора.

Борьбу на кортах Мельбурна продолжают еще две украинские теннисистки: Элина Свитолина и Даяна Ястремская. Элина в 1/8 финала сыграет против Линды Носковой, а Даяна встретится с Викторие Азаренко. Украинки проведут свои поединки 4-го раунда 22 января.

It's a FIRST Grand Slam QF for @marta_kostyuk !



She defeats Timofeeva 6-2 6-1.#AusOpen • #AO2024@wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis pic.twitter.com/8WDQbgt1El