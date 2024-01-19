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  4. Гофф разгромила обидчицу Снигур и вышла в 1/8 финала Australian Open 2024
Australian Open
19 января 2024, 06:38 |
66
0

Гофф разгромила обидчицу Снигур и вышла в 1/8 финала Australian Open 2024

Коко в двух сетах обыграла Алишу Паркс в 3-м раунде австралийского мейджора

19 января 2024, 06:38 |
66
0
Гофф разгромила обидчицу Снигур и вышла в 1/8 финала Australian Open 2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гофф

Американская теннисистка, 4-я ракетка мира и победительница US Open 2023 Коко Гофф вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии 2024.

В 3-м раунде австралийского мейджора американка в двух сетах разгромила свою соотечественницу Алишу Паркс (WTA 82) за 1 час и 3 минуты.

Australian Open 2024. 1/16 финала

Алиша Паркс (США) – Коко Гофф (США) [4] – 0:6, 2:6

Это была первая встреча девушек.

На старте турнира в Мельбурне Паркс в трех сетах выиграла у украинки Дарьи Снигур.

Винстрик Гофф составляет 8 матчей. До начала Australian Open 2024 Коко взяла титул на соревнованиях WTA 250 в Окленде.

В 1/8 финала АО 2024 Гофф сыграет против победительницы матча Магделена Френх – Анастасия Захарова.

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Коко Гофф Алиша Паркс Australian Open 2024 Дарья Снигур
Источник Sport.ua
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