Гофф разгромила обидчицу Снигур и вышла в 1/8 финала Australian Open 2024

Американская теннисистка, 4-я ракетка мира и победительница US Open 2023 Коко Гофф вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии 2024.

В 3-м раунде австралийского мейджора американка в двух сетах разгромила свою соотечественницу Алишу Паркс (WTA 82) за 1 час и 3 минуты.

Australian Open 2024. 1/16 финала

Алиша Паркс (США) – Коко Гофф (США) [4] – 0:6, 2:6

Это была первая встреча девушек.

На старте турнира в Мельбурне Паркс в трех сетах выиграла у украинки Дарьи Снигур.

Винстрик Гофф составляет 8 матчей. До начала Australian Open 2024 Коко взяла титул на соревнованиях WTA 250 в Окленде.

В 1/8 финала АО 2024 Гофф сыграет против победительницы матча Магделена Френх – Анастасия Захарова.

All smiles with that performance 😁@CocoGauff cruises past Parks 6-0 6-2 to reach the fourth round.#AusOpen • #AO2024 pic.twitter.com/KCSRSRcQqC