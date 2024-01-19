Гофф разгромила обидчицу Снигур и вышла в 1/8 финала Australian Open 2024
Коко в двух сетах обыграла Алишу Паркс в 3-м раунде австралийского мейджора
Американская теннисистка, 4-я ракетка мира и победительница US Open 2023 Коко Гофф вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии 2024.
В 3-м раунде австралийского мейджора американка в двух сетах разгромила свою соотечественницу Алишу Паркс (WTA 82) за 1 час и 3 минуты.
Australian Open 2024. 1/16 финала
Алиша Паркс (США) – Коко Гофф (США) [4] – 0:6, 2:6
Это была первая встреча девушек.
На старте турнира в Мельбурне Паркс в трех сетах выиграла у украинки Дарьи Снигур.
Винстрик Гофф составляет 8 матчей. До начала Australian Open 2024 Коко взяла титул на соревнованиях WTA 250 в Окленде.
В 1/8 финала АО 2024 Гофф сыграет против победительницы матча Магделена Френх – Анастасия Захарова.
All smiles with that performance 😁@CocoGauff cruises past Parks 6-0 6-2 to reach the fourth round.#AusOpen • #AO2024 pic.twitter.com/KCSRSRcQqC— #AusOpen (@AustralianOpen) January 19, 2024
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