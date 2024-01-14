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  4. Снигур взяла первый сет, но проиграла стартовый матч Australian Open
Australian Open
14 января 2024, 06:15 | Обновлено 14 января 2024, 06:35
1257
2

Снигур взяла первый сет, но проиграла стартовый матч Australian Open

Украинка, пройдя квалификацию, уступила Алише Паркс из США

14 января 2024, 06:15 | Обновлено 14 января 2024, 06:35
1257
2
Снигур взяла первый сет, но проиграла стартовый матч Australian Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

Утром 14 января украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 136) выбыла из борьбы в стартовом раунде Открытого чемпионата Австралии по теннису.

На старте турнира, украинка, которая прошла квалификацию, проиграла напряженный трехсетовый матч против Алиши Паркс из США (WTA 82).

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Это была первая встреча теннисисток. Поединок длился 1 час 48 минут и завершился в трех сетах. Снигур, выиграв первую партию, затем проиграла вторую, а в решающем сете вела с брейком (3:1), однако в итоге уступила.

В следующем раунде победительница встречи сыграет против Лейлы Фернандес из Канады (WTA 36).

Australian Open 2024. Женщины. Первый раунд

Алиша Паркс (США) – Дарья Снигур (Украина) [Q] – 2:6, 6:2, 6:4

Статистика матча

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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introvert
Відзеркалила Лесю. Взагалі-то з тих, хто вище рейтингом, Аліша майже ідеальна суперниця для Снігур. Так само не любить затягувати розіграші, а помиляється ще більше за українку. Різниця - в рівні амбіцій, і, відповідно, в наявності волі до перемоги.
Вже в кінцівці другого сету (хоча на той момент не пройшло і години) було видно, як набридло Дар`ї це злощасне перетягування канату. Після поразки в ньому вона б і рада була швиденько здатися і закруглитися, але підступна Аліша на початку третьої партії почала програвати гейм за геймом... і затримала бідолашну на корті ще на півгодини. Такий він, безжальний оскал жіночого тенісу. Ні совісті у суперниць, ні розуміння чужих бажань.
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+4
Александр Ад
Важко Даші грати з потужними суперницями,боролася до кінця ,хоча в 9 геймі 3 сета сили зовсім залишили ії...Та і так добре 90 тис баксов  у кишені...
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+3
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