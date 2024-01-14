Снигур взяла первый сет, но проиграла стартовый матч Australian Open

Утром 14 января украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 136) выбыла из борьбы в стартовом раунде Открытого чемпионата Австралии по теннису.

На старте турнира, украинка, которая прошла квалификацию, проиграла напряженный трехсетовый матч против Алиши Паркс из США (WTA 82).

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Это была первая встреча теннисисток. Поединок длился 1 час 48 минут и завершился в трех сетах. Снигур, выиграв первую партию, затем проиграла вторую, а в решающем сете вела с брейком (3:1), однако в итоге уступила.

В следующем раунде победительница встречи сыграет против Лейлы Фернандес из Канады (WTA 36).

Australian Open 2024. Женщины. Первый раунд

Алиша Паркс (США) – Дарья Снигур (Украина) [Q] – 2:6, 6:2, 6:4

Статистика матча