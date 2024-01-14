Снигур взяла первый сет, но проиграла стартовый матч Australian Open
Украинка, пройдя квалификацию, уступила Алише Паркс из США
Утром 14 января украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 136) выбыла из борьбы в стартовом раунде Открытого чемпионата Австралии по теннису.
На старте турнира, украинка, которая прошла квалификацию, проиграла напряженный трехсетовый матч против Алиши Паркс из США (WTA 82).
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Это была первая встреча теннисисток. Поединок длился 1 час 48 минут и завершился в трех сетах. Снигур, выиграв первую партию, затем проиграла вторую, а в решающем сете вела с брейком (3:1), однако в итоге уступила.
В следующем раунде победительница встречи сыграет против Лейлы Фернандес из Канады (WTA 36).
Australian Open 2024. Женщины. Первый раунд
Алиша Паркс (США) – Дарья Снигур (Украина) [Q] – 2:6, 6:2, 6:4
Статистика матча
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Вже в кінцівці другого сету (хоча на той момент не пройшло і години) було видно, як набридло Дар`ї це злощасне перетягування канату. Після поразки в ньому вона б і рада була швиденько здатися і закруглитися, але підступна Аліша на початку третьої партії почала програвати гейм за геймом... і затримала бідолашну на корті ще на півгодини. Такий він, безжальний оскал жіночого тенісу. Ні совісті у суперниць, ні розуміння чужих бажань.