ВИДЕО. Беллингем ворует бутсы в новой рекламе спортивного бренда
Полузащитник мадридского «Реала» стал героем нового коммерческого видео Adidas
Английский полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем стал героем новой рекламы бутс Predator от немецкой компании Adidas.
По сюжету коммерческого ролика, 20-летний футболист крадет из секретной лаборатории бутсы, «в которых сможет забивать каждый». Когда Джуду удается сбежать от кучи охранников, он выходит в этих бутсах на обычное мини-поле и забивает шедевральный гол ударом слёта.
Ранее Джуд Беллингем помог экспертам выбрать команду из лучших футболистов 2023 года.
ВИДЕО. Беллингем ворует бутсы в новой рекламе спортивного бренда
from the lab 🧪 to every top bin worldwide 🎯— adidas Football (@adidasfootball) January 16, 2024
Predator, crafted for the generation of goal scorers: https://t.co/41K9NbZCQw@BellinghamJude pic.twitter.com/uVmPRenuLo
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