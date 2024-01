Английский полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем стал героем новой рекламы бутс Predator от немецкой компании Adidas.

По сюжету коммерческого ролика, 20-летний футболист крадет из секретной лаборатории бутсы, «в которых сможет забивать каждый». Когда Джуду удается сбежать от кучи охранников, он выходит в этих бутсах на обычное мини-поле и забивает шедевральный гол ударом слёта.

Ранее Джуд Беллингем помог экспертам выбрать команду из лучших футболистов 2023 года.

ВИДЕО. Беллингем ворует бутсы в новой рекламе спортивного бренда

from the lab 🧪 to every top bin worldwide 🎯



Predator, crafted for the generation of goal scorers: https://t.co/41K9NbZCQw@BellinghamJude pic.twitter.com/uVmPRenuLo