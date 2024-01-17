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  4. ВИДЕО. Беллингем ворует бутсы в новой рекламе спортивного бренда
Испания
17 января 2024, 16:57 |
188
0

ВИДЕО. Беллингем ворует бутсы в новой рекламе спортивного бренда

Полузащитник мадридского «Реала» стал героем нового коммерческого видео Adidas

17 января 2024, 16:57 |
188
0
ВИДЕО. Беллингем ворует бутсы в новой рекламе спортивного бренда
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

Английский полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем стал героем новой рекламы бутс Predator от немецкой компании Adidas.

По сюжету коммерческого ролика, 20-летний футболист крадет из секретной лаборатории бутсы, «в которых сможет забивать каждый». Когда Джуду удается сбежать от кучи охранников, он выходит в этих бутсах на обычное мини-поле и забивает шедевральный гол ударом слёта.

Ранее Джуд Беллингем помог экспертам выбрать команду из лучших футболистов 2023 года.

ВИДЕО. Беллингем ворует бутсы в новой рекламе спортивного бренда

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Джуд Беллингем Реал Мадрид бутсы реклама видео Adidas Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник adidas.com
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