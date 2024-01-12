Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Везение Касаткиной и мощная Остапенко. Определены финалистки в Аделаиде
WTA
12 января 2024, 16:45 |
410
0

Везение Касаткиной и мощная Остапенко. Определены финалистки в Аделаиде

Алена в двух сетах обыграла Александрову, Пегула снялась с турнира

12 января 2024, 16:45 |
410
0
Везение Касаткиной и мощная Остапенко. Определены финалистки в Аделаиде
Getty Images/Global Images Ukraine. Алена Остапенко

В ночь на 12 января состоялись полуфинальные матчи хардового турнира WTA 500 в Аделаиде (Австралия).

6-я сеяная и обидчица Марты Костюк Алена Остапенко (WTA 12) в двух сетах обыграла Екатерину Александрову (WTA 21).

Дарья Касаткина (WTA 15) вышла в финал без борьбы. 5-я ракетка мира Джессика Пегула со вторым номером посева снялась с турнира. Интересно, что в четвертьфинальный поединок Касаткина также не проводила, поскольку Лаура Зигемунд отказалась выходить на корт.

WTA 500 Аделаида. 1/2 финала

Екатерина Александрова – Алена Остапенко [6] – 2:6, 6:7 (3:7)
Дарья Касаткина – Джессика Пегула [2] – WО. Касаткина

Видеообзор матча Александрова – Остапенко

По теме:
Дальше без Костюк. Стали известны все участницы 1/2 финала в Аделаиде
Киченок и Остапенко снялись с турнира в Аделаиде
ВИДЕО. Как Костюк уступила победительнице Ролан Гаррос 2017 в Аделаиде
WTA Аделаида Алена Остапенко Дарья Касаткина Джессика Пегула Екатерина Александрова
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Три изменения. Украина удивила составом на женский спринт в Рупольдинге
Биатлон | 11 января 2024, 18:17 3
Три изменения. Украина удивила составом на женский спринт в Рупольдинге
Три изменения. Украина удивила составом на женский спринт в Рупольдинге

Из состава эстафеты осталась только Джима

Юрий ВЕРНИДУБ: «Когда нужно будет, то я буду на месте – в ВСУ»
Футбол | 12 января 2024, 12:29 9
Юрий ВЕРНИДУБ: «Когда нужно будет, то я буду на месте – в ВСУ»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Когда нужно будет, то я буду на месте – в ВСУ»

Тренер не забывает, что служит в армии

Что это было во 2-м сете? Ястремская не без проблем вышла в основу АО 2024
Теннис | 12.01.2024, 05:05
Что это было во 2-м сете? Ястремская не без проблем вышла в основу АО 2024
Что это было во 2-м сете? Ястремская не без проблем вышла в основу АО 2024
Евро-2024 по гандболу среди мужчин. Расписание и результаты
Другие виды | 11.01.2024, 17:11
Евро-2024 по гандболу среди мужчин. Расписание и результаты
Евро-2024 по гандболу среди мужчин. Расписание и результаты
ВИДЕО. Теннисист съел чипсы из пачки болельщика во время матча
Теннис | 11.01.2024, 10:59
ВИДЕО. Теннисист съел чипсы из пачки болельщика во время матча
ВИДЕО. Теннисист съел чипсы из пачки болельщика во время матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
На финал нужен Лунин? Стала известна оценка Кепы за матч Реал – Атлетико
На финал нужен Лунин? Стала известна оценка Кепы за матч Реал – Атлетико
11.01.2024, 00:15 2
Футбол
ФОТО. Лунин оценил матч Реала в Суперкубке, в котором Кепа пропустил трижды
ФОТО. Лунин оценил матч Реала в Суперкубке, в котором Кепа пропустил трижды
11.01.2024, 03:25
Футбол
ФОТО. Остапенко подписала флаг Украины после победы над Костюк
ФОТО. Остапенко подписала флаг Украины после победы над Костюк
11.01.2024, 07:34 5
Теннис
ВИДЕО. Финты Мудрика попали в нарезку лучших в АПЛ
ВИДЕО. Финты Мудрика попали в нарезку лучших в АПЛ
11.01.2024, 13:37 4
Футбол
С кем сыграет Свитолина? Украинки узнали соперниц на Australian Open 2024
С кем сыграет Свитолина? Украинки узнали соперниц на Australian Open 2024
11.01.2024, 04:59 19
Теннис
Мудрик – только второй. Названы самые дорогие игроки из постсоветских стран
Мудрик – только второй. Названы самые дорогие игроки из постсоветских стран
11.01.2024, 16:25 15
Футбол
Украинец, победивший Фьюри 17 лет назад: «Усик выиграет по очкам»
Украинец, победивший Фьюри 17 лет назад: «Усик выиграет по очкам»
11.01.2024, 15:02 4
Бокс
ВИДЕО. Гениальный Кепа и автогол Рюдигера. Атлетико забил Реалу 3-й гол
ВИДЕО. Гениальный Кепа и автогол Рюдигера. Атлетико забил Реалу 3-й гол
10.01.2024, 22:55 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем