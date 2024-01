Везение Касаткиной и мощная Остапенко. Определены финалистки в Аделаиде

В ночь на 12 января состоялись полуфинальные матчи хардового турнира WTA 500 в Аделаиде (Австралия).

6-я сеяная и обидчица Марты Костюк Алена Остапенко (WTA 12) в двух сетах обыграла Екатерину Александрову (WTA 21).

Дарья Касаткина (WTA 15) вышла в финал без борьбы. 5-я ракетка мира Джессика Пегула со вторым номером посева снялась с турнира. Интересно, что в четвертьфинальный поединок Касаткина также не проводила, поскольку Лаура Зигемунд отказалась выходить на корт.

WTA 500 Аделаида. 1/2 финала

Екатерина Александрова – Алена Остапенко [6] – 2:6, 6:7 (3:7)

Дарья Касаткина – Джессика Пегула [2] – WО. Касаткина

Видеообзор матча Александрова – Остапенко

