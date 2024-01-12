Везение Касаткиной и мощная Остапенко. Определены финалистки в Аделаиде
Алена в двух сетах обыграла Александрову, Пегула снялась с турнира
В ночь на 12 января состоялись полуфинальные матчи хардового турнира WTA 500 в Аделаиде (Австралия).
6-я сеяная и обидчица Марты Костюк Алена Остапенко (WTA 12) в двух сетах обыграла Екатерину Александрову (WTA 21).
Дарья Касаткина (WTA 15) вышла в финал без борьбы. 5-я ракетка мира Джессика Пегула со вторым номером посева снялась с турнира. Интересно, что в четвертьфинальный поединок Касаткина также не проводила, поскольку Лаура Зигемунд отказалась выходить на корт.
WTA 500 Аделаида. 1/2 финала
Екатерина Александрова – Алена Остапенко [6] – 2:6, 6:7 (3:7)
Дарья Касаткина – Джессика Пегула [2] – WО. Касаткина
Видеообзор матча Александрова – Остапенко
Clash of styles coming up on Saturday ⚔️— wta (@WTA) January 12, 2024
For the #AdelaideTennis title! pic.twitter.com/4krgqlaTAE
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