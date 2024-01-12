Вместе с Мбаппе и Холандом. Довбик – один из самых эффективных в топ-лигах
Украинцу в среднем на гол нужно 101.4 минуты
Авторитетный статистический портал WhoScored опубликовал рейтинг самых эффективных игроков топ-5 европейских лиг, которым нужно меньше всего времени для забитого гола.
Возглавил список нападающий немецкого «Штутгарт» Серу Гирасси, которому нужно 62.1 минуты на точный результативный удар. Далее в рейтинге идет Килиан Мбаппе (73.9 мин), Лаутрато Мартинес (89,6 мин) и Эрлинг Холанд (92.4 мин).
В список попал и украинский нападающий «Жироны» Артем Довбик, забивающий в этом сезоне в среднем за 101.4 минуты проведенных на поле.
Ранее сообщалось, что «Астон Вилла» заинтересована в трансфере украинского нападающего испанской «Жироны» Артема Довбика.
⚽️ Best minutes per goal ratio in each of Europe's top five leagues this season (1000+ mins):— WhoScored.com (@WhoScored) January 11, 2024
🇩🇪 Serhou Guirassy (every 62.1 mins)
🇫🇷 Kylian Mbappé (every 73.9 mins)
🇮🇹 Lautaro Martínez (every 89.6 mins)
🏴 Erling Haaland (every 92.4 mins)
🇪🇸 Artem Dovbyk (every 101.4 mins) pic.twitter.com/xAl0QdlTIK
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