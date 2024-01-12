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  4. Вместе с Мбаппе и Холандом. Довбик – один из самых эффективных в топ-лигах
Испания
12 января 2024, 10:54 |
392
0

Вместе с Мбаппе и Холандом. Довбик – один из самых эффективных в топ-лигах

Украинцу в среднем на гол нужно 101.4 минуты

12 января 2024, 10:54 |
392
0
Вместе с Мбаппе и Холандом. Довбик – один из самых эффективных в топ-лигах
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Авторитетный статистический портал WhoScored опубликовал рейтинг самых эффективных игроков топ-5 европейских лиг, которым нужно меньше всего времени для забитого гола.

Возглавил список нападающий немецкого «Штутгарт» Серу Гирасси, которому нужно 62.1 минуты на точный результативный удар. Далее в рейтинге идет Килиан Мбаппе (73.9 мин), Лаутрато Мартинес (89,6 мин) и Эрлинг Холанд (92.4 мин).

В список попал и украинский нападающий «Жироны» Артем Довбик, забивающий в этом сезоне в среднем за 101.4 минуты проведенных на поле.

Ранее сообщалось, что «Астон Вилла» заинтересована в трансфере украинского нападающего испанской «Жироны» Артема Довбика.

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WhoScored Серу Гирасси Килиан Мбаппе Артем Довбик Жирона Эрлинг Холанд Лаутаро Мартинес статистика
Источник WhoScored
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