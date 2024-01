Вместе с Мбаппе и Холандом. Довбик – один из самых эффективных в топ-лигах

Авторитетный статистический портал WhoScored опубликовал рейтинг самых эффективных игроков топ-5 европейских лиг, которым нужно меньше всего времени для забитого гола.

Возглавил список нападающий немецкого «Штутгарт» Серу Гирасси, которому нужно 62.1 минуты на точный результативный удар. Далее в рейтинге идет Килиан Мбаппе (73.9 мин), Лаутрато Мартинес (89,6 мин) и Эрлинг Холанд (92.4 мин).

В список попал и украинский нападающий «Жироны» Артем Довбик, забивающий в этом сезоне в среднем за 101.4 минуты проведенных на поле.



Ранее сообщалось, что «Астон Вилла» заинтересована в трансфере украинского нападающего испанской «Жироны» Артема Довбика.

⚽️ Best minutes per goal ratio in each of Europe's top five leagues this season (1000+ mins):



🇩🇪 Serhou Guirassy (every 62.1 mins)

🇫🇷 Kylian Mbappé (every 73.9 mins)

🇮🇹 Lautaro Martínez (every 89.6 mins)

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Erling Haaland (every 92.4 mins)

🇪🇸 Artem Dovbyk (every 101.4 mins) pic.twitter.com/xAl0QdlTIK