Эмери заинтересовался. Астон Вилла хочет приобрести Довбика
Также в списке на усиление – бельгиец Сирил Нгонге из итальянской «Вероны»
Английский клуб «Астон Вилла» планирует усиление атакующей линии в зимнее трансферное окно.
Главный тренер команды Унаи Эмери определился с двумя кандидатурами для усиления команды.
«Астон Вилла» заинтересована в трансфере бельгийского форварда Сириля Нгонге из итальянской «Вероны» и украинского нападающего испанской «Жироны» Артема Довбика.
Интересно, что Довбику нет смысла переходить в зимнее межсезонье, так как он уже заигран в сезоне за две команды – «Днепр-1» и «Жирону», а правила запрещают играть за три клуба в одном сезоне.
«Астон Вилла» занимает второе место в Английской Премьер-лиге (42 очка), уступая только «Ливерпулю» (45).
Украинец Артем Довбик сыграл за «Жирону» 20 матчей и забил 11 мячей, если учитывать все клубные турниры. В трансфере украинца заинтересован также английский «Челси».
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