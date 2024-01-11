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  4. Эмери заинтересовался. Астон Вилла хочет приобрести Довбика
Англия
11 января 2024, 22:43 | Обновлено 11 января 2024, 23:05
864
1

Эмери заинтересовался. Астон Вилла хочет приобрести Довбика

Также в списке на усиление – бельгиец Сирил Нгонге из итальянской «Вероны»

11 января 2024, 22:43 | Обновлено 11 января 2024, 23:05
864
1
Эмери заинтересовался. Астон Вилла хочет приобрести Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик (слева)

Английский клуб «Астон Вилла» планирует усиление атакующей линии в зимнее трансферное окно.

Главный тренер команды Унаи Эмери определился с двумя кандидатурами для усиления команды.

«Астон Вилла» заинтересована в трансфере бельгийского форварда Сириля Нгонге из итальянской «Вероны» и украинского нападающего испанской «Жироны» Артема Довбика.

Интересно, что Довбику нет смысла переходить в зимнее межсезонье, так как он уже заигран в сезоне за две команды – «Днепр-1» и «Жирону», а правила запрещают играть за три клуба в одном сезоне.

«Астон Вилла» занимает второе место в Английской Премьер-лиге (42 очка), уступая только «Ливерпулю» (45).

Украинец Артем Довбик сыграл за «Жирону» 20 матчей и забил 11 мячей, если учитывать все клубные турниры. В трансфере украинца заинтересован также английский «Челси».

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Boodya 1209
Не думаю, що це гарний варіант для продовження кар'єри, але можу помилятись)
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