В Англии рассказали, что Челси не отказался от приобретения Довбика

26-летний нападающий «Жироны» Артем Довбик своей игрой заинтересовал ряд именитых европейских клубов.

По информации британского издания The Sun, «пенсионеры» не отказались от идеи приобретения Довбика, и уже начали переговоры по трансферу Артема. «Челси» хочет подписать Довбика и из-за того, что нападающий команды Николас Джексон не будет играть в ближайших матчах за «синих», потому что заигран за сборную Сенегала на Кубке африканских наций, а Кристофер Нкунку снова травмировался.

Сообщается, что «Челси» планирует подписать украинца за 36 миллионов фунтов, но «синим», возможно, придется предложить и больше, поскольку «Жирона» хочет удержать игрока до конца сезона.

Ранее авторитетный инсайдер Фабрицио Романо рассказал, что слухи о переходе Довбика в «Челси» не соответствуют действительности.