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Англия
09 января 2024, 11:58 | Обновлено 09 января 2024, 12:55
714
1

В Англии рассказали, что Челси не отказался от приобретения Довбика

Украинца ждут на Стемфорд Бридж

09 января 2024, 11:58 | Обновлено 09 января 2024, 12:55
714
1
В Англии рассказали, что Челси не отказался от приобретения Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

26-летний нападающий «Жироны» Артем Довбик своей игрой заинтересовал ряд именитых европейских клубов.

По информации британского издания The Sun, «пенсионеры» не отказались от идеи приобретения Довбика, и уже начали переговоры по трансферу Артема. «Челси» хочет подписать Довбика и из-за того, что нападающий команды Николас Джексон не будет играть в ближайших матчах за «синих», потому что заигран за сборную Сенегала на Кубке африканских наций, а Кристофер Нкунку снова травмировался.

Сообщается, что «Челси» планирует подписать украинца за 36 миллионов фунтов, но «синим», возможно, придется предложить и больше, поскольку «Жирона» хочет удержать игрока до конца сезона.

Ранее авторитетный инсайдер Фабрицио Романо рассказал, что слухи о переходе Довбика в «Челси» не соответствуют действительности.

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трансферы Жирона Артем Довбик Челси трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Источник The Sun
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Комментарии 1
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pricolist
Очевидно, що дана інформація не відповідає дійсності. В статті вказано, що Джексон на КАН, а Нкунку травмований, а нічого, що до літа Довбик не зможе грати за жоден інший клуб, окрім Жирони?   
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