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  4. Романо: легендарный итальянский защитник продолжит карьеру в Фенербахче
Турция
09 января 2024, 21:52 |
294
0

Романо: легендарный итальянский защитник продолжит карьеру в Фенербахче

Леонардо Бонуччи покинет «Унион» Берлин на правах свободного агента

09 января 2024, 21:52 |
294
0
Романо: легендарный итальянский защитник продолжит карьеру в Фенербахче
Getty Images/Global Images Ukraine. Леонардо Бонуччи

Легендарный итальянский защитник берлинского «Униона» Леонардо Бонуччи вскоре перейдет в турецкий «Фенербахче», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Источник отмечает, что 36-летний футболист покинет свой действующий клуб на правах свободного агента, а с «Фенербахче» подпишет краткосрочное соглашение до завершения сезона 2023/24.

В этом сезоне Леонардо Бонуччи провел 10 матчей за «Унион» Берлин, отметившись 1 забитым мячом. Ранее сообщалось, что защитник не хочет переходить в «Фенербахче», но, очевидно, он изменил свое решение.

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Леонардо Бонуччи Фенербахче Унион Берлин трансферы трансферы Бундеслиги свободный агент чемпионат Турции по футболу Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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