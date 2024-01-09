Романо: легендарный итальянский защитник продолжит карьеру в Фенербахче
Леонардо Бонуччи покинет «Унион» Берлин на правах свободного агента
Легендарный итальянский защитник берлинского «Униона» Леонардо Бонуччи вскоре перейдет в турецкий «Фенербахче», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Источник отмечает, что 36-летний футболист покинет свой действующий клуб на правах свободного агента, а с «Фенербахче» подпишет краткосрочное соглашение до завершения сезона 2023/24.
В этом сезоне Леонардо Бонуччи провел 10 матчей за «Унион» Берлин, отметившись 1 забитым мячом. Ранее сообщалось, что защитник не хочет переходить в «Фенербахче», но, очевидно, он изменил свое решение.
🚨🟡🔵 Leonardo Bonucci to Fenerbahçe, here we go! Agreement in place for termination of the contract at Union Berlin.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 9, 2024
Bonucci will join Fenerbahçe as free agent on short terms contract valid until June 2024.
Bonucci will travel to Istanbul tomorrow.@TurkishAirlines ✈️🇹🇷 pic.twitter.com/3AttZ00sUr
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