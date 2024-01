Романо: легендарный итальянский защитник продолжит карьеру в Фенербахче

Легендарный итальянский защитник берлинского «Униона» Леонардо Бонуччи вскоре перейдет в турецкий «Фенербахче», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Источник отмечает, что 36-летний футболист покинет свой действующий клуб на правах свободного агента, а с «Фенербахче» подпишет краткосрочное соглашение до завершения сезона 2023/24.

В этом сезоне Леонардо Бонуччи провел 10 матчей за «Унион» Берлин, отметившись 1 забитым мячом. Ранее сообщалось, что защитник не хочет переходить в «Фенербахче», но, очевидно, он изменил свое решение.

