Моуриньо и Гасперини разошлись миром. Рома и Аталанта поделили очки
Состоялся завершающий матч 19-го тура Серии А
7 января состоялся матч 19-го тура чемпионата Италии по футболу, в котором «Рома» в Риме принимала «Аталанту».
Команды сыграли вничью 1:1. Открыл счет в матче на 8-й минуте Тен Копмейнерс, отыгрались «волки» благодаря точному удару с пенальти в исполнении Пауло Дибалы.
После 19 сыгранных матчей Серии А «Рома» занимает восьмую строчку с 29 очками, а «Аталанта» идет шестой, опережая Римлян на один зачетный балл.
Серия А. 19-й тур, 7 января
Рома – Аталанта – 1:1
Голы: Дибала, 39 (пен) - Копмейнерс, 8.
𝗙𝗧— Lega Serie A (@SerieA_EN) January 7, 2024
A passionate encounter at the Olimpico signals the end of Matchweek 19 🤝#RomaAtalanta pic.twitter.com/zuKXwlH9B5
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