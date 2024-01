Моуриньо и Гасперини разошлись миром. Рома и Аталанта поделили очки

7 января состоялся матч 19-го тура чемпионата Италии по футболу, в котором «Рома» в Риме принимала «Аталанту».

Команды сыграли вничью 1:1. Открыл счет в матче на 8-й минуте Тен Копмейнерс, отыгрались «волки» благодаря точному удару с пенальти в исполнении Пауло Дибалы.



После 19 сыгранных матчей Серии А «Рома» занимает восьмую строчку с 29 очками, а «Аталанта» идет шестой, опережая Римлян на один зачетный балл.

Серия А. 19-й тур, 7 января

Рома – Аталанта – 1:1

Голы: Дибала, 39 (пен) - Копмейнерс, 8.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А

