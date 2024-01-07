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Чемпионат Италии
Рома
07.01.2024 21:45 – FT 1 : 1
Аталанта
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Италия
07 января 2024, 23:51 | Обновлено 08 января 2024, 00:23
71
1

Моуриньо и Гасперини разошлись миром. Рома и Аталанта поделили очки

Состоялся завершающий матч 19-го тура Серии А

07 января 2024, 23:51 | Обновлено 08 января 2024, 00:23
71
1
Моуриньо и Гасперини разошлись миром. Рома и Аталанта поделили очки
Getty Images/Global Images Ukraine. Джан Пьеро Гасперини и Жозе Моуриньо

7 января состоялся матч 19-го тура чемпионата Италии по футболу, в котором «Рома» в Риме принимала «Аталанту».

Команды сыграли вничью 1:1. Открыл счет в матче на 8-й минуте Тен Копмейнерс, отыгрались «волки» благодаря точному удару с пенальти в исполнении Пауло Дибалы.

После 19 сыгранных матчей Серии А «Рома» занимает восьмую строчку с 29 очками, а «Аталанта» идет шестой, опережая Римлян на один зачетный балл.

Серия А. 19-й тур, 7 января

Рома – Аталанта – 1:1

Голы: Дибала, 39 (пен) - Копмейнерс, 8.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А

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Жозе Моуриньо Джан Пьеро Гасперини Рома Рим Аталанта Серия A чемпионат Италии по футболу Тен Копмейнерс Пауло Дибала
Источник Sport.ua
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Octopus
Жозе в очередной раз выгнали с поля. Он как будто специально это делает))
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